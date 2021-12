Bahia: Rui Costa promete auxílio em dinheiro às vítimas das chuvas

O governador da Bahia, Rui Costa (PT), anunciou que o governo estadual irá pagar um auxílio financeiro aos moradores das cidades atingidas pelas fortes chuvas na região sul do estado. O valor do pagamento, anunciado na noite de segunda-feira, 27, ainda não foi definido.

Segundo Costa, o governo estadual ainda está levantando o número de pessoas que devem receber o benefício, e só então será possível definir o valor exato do pagamento. Ele diz que optou por um auxílio financeiro, pois a doação de colchões e geladeiras “demoraria muito”. O governo estadual deve utilizar o sistema do programa Estado Solidário, que faz pagamentos emergenciais à população de baixa renda durante a pandemia de Covid-19 desde março.

Cerca de 470.000 pessoas foram atingidas pela tragédia em todo o estado, na estimativa do governo. Desse total, 31.405 estão sem abrigo e outras 31.391 foram desalojadas. Até o momento foram confirmadas 20 mortes e um total de 358 feridos.

“Neste momento, estamos realizando o cadastro das pessoas que perderam seus bens”, escreveu o governador na sua conta oficial no Twitter. “Este auxílio será para que cada uma possa adquirir o básico para recomeçar.”

Costa teve uma reunião com dois prefeitos e um ex-prefeito da região, das cidades de Itapé e Ibicaraí, na manhã desta terça-feira, 28. Eles conversaram sobre os auxílios aos municípios, entre eles a doação de colchões, remédios, cestas básicas, água potável e o fornecimento de ambulâncias.

— Rui Costa (@costa_rui) December 28, 2021

O governo baiano também prometeu contemplar as vítimas com a tarifa social na conta de água, que dará o direito a pagamento de valor mínimo no mês de dezembro. A Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba) anunciou a doação de 1.500 geladeiras.

O governador já havia anunciado 20 milhões de reais para a reconstrução de comércios, com empréstimos de até 150 mil reais, e parcerias com os municípios para obras de moradia.

Estradas

Nesta terça, o presidente Jair Bolsonaro publicou uma medida provisória (MP) que repassa um total de 200 milhões de reais para a reconstrução de estradas. O valor não é destinado apenas às rodovias da Bahia, mas às regiões Nordeste, Norte e Sudeste.

A região Nordeste terá 80 milhões de reais para a reconstrução de estradas. Em uma coletiva de imprensa ao lado de representantes do governo federal nesta terça, Rui Costa disse que o valor não é suficiente para recuperar as estradas do estado.

O texto da MP não especifica os estados contemplados mas, de acordo com a Secretaria-Geral da Presidência, o dinheiro será destinado a Bahia, Amazonas, Pará, Minas Gerais e São Paulo. Os estados da região Norte devem receber 70 milhões de reais, e os do Sudeste outros 50 milhões de reais.

Na Bahia, há 37 rodovias que foram afetadas pelas chuvas, segundo o monitoramento estadual. Estradas foram bloqueadas com deslizamentos de terra, rompimento do asfalto e de pontes, além dos alagamentos. No sudoeste baiano, por exemplo, o trânsito foi interditado em uma ponte sobre o Rio Pardo da rodovia BA-634, que liga Itambé a Ribeirão do Largo, pois o alto volume de água levou à abertura das comportas na Barragem do Machado, em Minas Gerais.

O mês de dezembro registrou o maior nível de chuva dos últimos 32 anos na Bahia, segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden). O volume de água registrado foi cinco vezes superior à média. A região segue em estado de atenção, pois ainda há previsão de chuva para vários municípios nos próximos dias.