🗳️ Semana da Democracia: assine o Digital por R$ 1,99/mês e acompanhe análises sobre os rumos do Brasil.
Brasil

Bahamas Hotel Club, polêmica casa noturna, encerra atividades em São Paulo

Fundado pelo empresário Oscar Maroni, que morreu no ano passado, estabelecimento ficou fechado entre 2007 e 2013

Por Paula Felix Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 jul 2026, 12h37 | Atualizado em 11 jul 2026, 12h53
Vista aérea de um saguão de hotel com paredes e corrimãos de varandas cobertos por plantas verdes penduradas. No térreo, um bar com balcão escuro e três bancos de couro marrom, além de prateleiras com garrafas iluminadas. Um espelho ornamentado na parede esquerda reflete o ambiente. O logo Bahama Hotel Club aparece no canto inferior direito
Bahamas Hotel Club era conhecido pelo luxo e oferta de entretenimento adulto (Bahamas Hotel Club/Instagram/Reprodução)
Continua após publicidade
Bahamas Hotel Club, polêmica casa noturna, encerra atividades em São Paulo Priorizar nos meus resultados Google

Palco de polêmicas e batalhas judiciais, a casa noturna Bahamas Hotel Club encerrou suas atividades após mais de 30 anos de funcionamento no bairro de Moema, na zona sul da capital paulista. Fundado pelo empresário Oscar Maroni, que morreu aos 74 anos em dezembro do ano passado, o estabelecimento conhecido na cidade pelo “entretenimento adulto” já foi interditado várias vezes e chamou atenção mais de uma vez por manifestações políticas excêntricas propostas por seu fundador. A confirmação do fechamento da casa foi dada à coluna Terraço Paulistano, da Veja São Paulo, nesta sexta-feira, 10.

Em seu site, o Bahamas se apresentava como uma “casa tradicional da noite paulistana” e exaltava o luxo das instalações, a oferta de pratos sofisticados e itens como vinhos e charutos, mas não camuflava o propósito do local: “o convite perfeito para que casais liberais, homens e mulheres desfrutem do maior centro de entretenimento para adultos da América Latina”.

Assim, logo vieram as investigações por favorecimento à prostituição, tráfico de mulheres e formação de quadrilha. Maroni, conhecido como “Rei da Noite”, foi preso mais de uma vez no período de 1998 a 2011 e, entre 2007 e 2013, a casa noturna ficou fechada por determinação da Prefeitura de São Paulo.

A reabertura da casa ocorreu porque o empresário foi inocentado pela Justiça e, em 2017, foi absolvido de todas as denúncias pelo Supremo Tribunal de Justiça (STJ).

Siga
Continua após a publicidade

O Instagram da casa noturna não tem novos posts desde 2021, quando Maroni anunciava que, se o ex-prefeito de São Paulo Bruno Covas (1980-2021) vencesse as eleições, a primeira cerveja seria por conta da casa.

Não foi a primeira vez que política e entretenimento adulto se misturaram no local. Em 2018, o empresário distribuiu 9.000 latas de cerveja em virtude da prisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, cuja condenação foi anulada. Com traje dos Irmãos Metralha, Maroni conduziu o evento para 3.000 pessoas ao lado de dançarinos vestidos de Batman.

Continua após a publicidade

Em 2019, por meio de mensagens de WhatsApp, o empresário convocou uma manifestação a favor do ex-presidente Jair Bolsonaro.

No seu último ano de vida, Maroni estava internado em uma casa de repouso e tinha sido diagnosticado com Alzheimer. Ele morreu aos 74 anos em 31 de dezembro de 2025 e, em comunicado, o Bahamas fez uma homenagem dizendo que “Oscar viveu intensamente, fiel às suas convicções e à sua liberdade”.

Publicidade
TAGS:
Entretenimento
São Paulo
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
SEMANA DA DEMOCRACIA

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).