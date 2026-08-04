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Brasil

Azarão, PL vai com chapa puro-sangue no menor colégio eleitoral do Nordeste

Nome do partido para o governo de Sergipe tem dura missão de desbancar favoritos, segundo pesquisas, Fábio Mitidieri e Valmir de Francesquinho

Por Heitor Mazzoco Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 4 ago 2026, 17h52 | Atualizado em 4 ago 2026, 18h29
Marques (à esquerda) e Valadares (com a mão para o alto): nomes do PL para o Sergipe
Marques (à esquerda) e Valadares (com a mão para o alto): nomes do PL para o Sergipe  (Instagram / Rodrigo Valadares/Reprodução)
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Azarão, PL vai com chapa puro-sangue no menor colégio eleitoral do Nordeste Priorizar nos meus resultados Google

O PL realizou convenções em Sergipe, o menor colégio eleitoral do Nordeste e um dos menores do país (2,3 milhões de habitantes), para definir a chapa da legenda que disputará as eleições deste ano. Os escolhidos pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) são políticos que atuam próximo do político em Brasília.

Apesar da coligação com Podemos e Novo, todos os nomes principais da chapa serão do PL. Para o governo estadual, o escolhido é o vice-prefeito de Aracaju, Ricardo Marques, que terá a dura missão de desbancar os favoritos Fábio Mitidieri (PSD), atual governador, e Valmir de Francisquinho (Republicanos), que aparecem, segundo pesquisa Real Time Big Data, com 43% e 40%, respectivamente. Já Marques é o terceiro com 6%.

A candidata a vice será a vereadora Pastora Salete (PL). Já para as duas vagas no Senado, o PL terá os nomes do atual deputado federal Rodrigo Valadares acompanhado de Coronel Rocha — uma chapa puro-sangue. É a primeira vez que Valadares disputará uma cadeira no Senado. Em 2022, ele foi eleito para deputado federal e em 2018, a deputado estadual.

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De acordo com a pesquisa Real Time Big Data, a disputa pelas duas cadeiras ao Senado está acirrada. Delegado André David (Republicanos) tem 17% das intenções de voto. Na sequência, aparecem André Moura (União Brasil), Dr. Eduardo Amorim (Republicanos) e Valadares com 14%, 13% e 12%, respectivamente. Alessandro Vieira (MDB) e Rogério Carvalho (PT) aparecem com 9% cada. Edvaldo Nogueira (PDT) e Coronel Rocha surgem com 6%. Adailton Sousa (Podemos) tem 5% e Iran Barbosa (PSOL), 1%. O instituto entrevistou 1. 600 eleitores em Sergipe entre os dias 28 de julho e 1º de agosto. A margem de erro é estimada em 2 pontos percentuais (pp), para mais ou para menos, com índice de confiança de 95%.

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“A estratégia do PL em Sergipe segue a orientação nacional da legenda para fortalecer candidaturas próprias nos estados e ampliar sua representação tanto no Congresso Nacional quanto nas assembleias legislativas. Além da chapa majoritária, o partido trabalha na formação de uma nominata competitiva para a Câmara dos Deputados e para a Assembleia Legislativa de Sergipe, com o objetivo de ampliar sua bancada e fortalecer a presença da legenda no estado”, disse trecho de nota enviada pela assessoria.

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