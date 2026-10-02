Aviso e portas fechadas: como está o consulado americano no Rio após suspensão de atividades

Quem foi até o consulado norte-americano no Centro do Rio de Janeiro nesta sexta-feira, 2, se deparou com o prédio fechado e um comunicado na porta. O papel informava em letras maiúsculas: “AVISO IMPORTANTE, todos os serviços consulares serão suspensos, começando sexta, 2 de outubro de 2026, por questões de segurança”. O aviso não dá mais detalhes além do que já havia sido divulgado pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos na noite de ontem.

O comunicado ainda instrui cidadãos americanos a ligarem para um número de telefone em situações de emergência. Não foi esclarecido até quando as representações norte-americanas vão ficar fechadas nem quando vai ser retomado o processo de concessão de vistos.

Além da Embaixada em Brasília, os Estados Unidos possuem consulados em São Paulo, no Rio de Janeiro, Recife e Porto Alegre. Todos foram fechados. Seguindo o exemplo, a Austrália também suspendeu as atividades de sua Embaixada em Brasília. O comunicado australiano, divulgado nas redes sociais, afirma o mesmo motivo: “questões de segurança”.

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“Em 2 de outubro, os EUA emitiram um alerta de segurança para evitar instalações diplomáticas dos EUA devido a preocupações com a segurança. Também recomendamos evitar a embaixada dos EUA, os consulados e outras instalações diplomáticas dos EUA no Brasil e nas áreas adjacentes”, publicou Sophie Davies, embaixadora australiana no Brasil.

Já o comunicado norte-americano diz, na íntegra: “Os serviços consulares na Embaixada e nos Consulados dos Estados Unidos no Brasil serão suspensos a partir de sexta-feira, 2 de outubro, devido a preocupações com a segurança. Cidadãos americanos que precisarem de assistência de emergência durante esse período não devem comparecer à Embaixada, aos Consulados ou a outras instalações diplomáticas dos Estados Unidos. Caso necessite de assistência de emergência, entre em contato com o oficial de plantão responsável”.