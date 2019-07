Avião de pequeno porte cai em quintal de casa e deixa dois mortos em SP

Um avião de pequeno porte caiu na tarde desta sexta-feira, 12, na cidade de Campo Limpo Paulista, município na região de Jundiaí. Segundo o Corpo de Bombeiros, duas pessoas morreram.

A aeronave caiu no quintal de uma casa localizada na Estrada Velha do Pau Arcado, em Recanto do Lago, a 60 km da cidade de São Paulo. Os nomes das vítimas não foram divulgados, e a corporação não informou se há outras pessoas feridas. A ocorrência foi atendida por nove homens do Corpo de Bombeiros.

13h40 Queda de Aeronave de pequeno porte, Estrada Velha do Pau Arcado, 100 – Recanto do Lago – Cpo Limpo Paulista. Infelizmente 2 Vítms que já se encontram em óbito pelo local, 3 Vtrs, 9 homens do CB no atendimento.#193S — 193-Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) July 12, 2019

A aeronave estava com sua situação regularizada, segundo registro da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), mas não poderia operar como táxi aéreo.

Em nota, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), da Aeronáutica, afirmou que vai investigar a ocorrência com o intuito de “prevenir que novos acidentes com as mesmas características ocorram”.

“Investigadores do Quarto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa IV), órgão regional do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), estão se deslocando para realizar a ação inicial da ocorrência envolvendo a aeronave PT-CON”, diz o documento.