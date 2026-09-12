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Brasil

Avião da Gol faz pouso de emergência em Goiânia após ‘problemas técnicos’

Aeronave tinha 174 passageiros e seis tripulantes; segundo Aeroporto de Goiânia, pouso ocorreu normalmente e em total segurança

Por Camila Mazzotto Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 set 2026, 15h59
Vista aérea de um aeroporto ao entardecer, com o terminal principal iluminado e aviões estacionados na pista. Carros formam filas em vias de acesso e um grande estacionamento coberto aparece à esquerda. Ao fundo, uma cidade e colinas sob o céu azul escuro.
Avião decolou no Aeroporto Internacional de Goiânia com destino a São Paulo  (Ministério dos Transportes/Reprodução)
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Um avião da Gol que decolou em Goiânia com destino a São Paulo precisou fazer um pouso de emergência na manhã deste sábado, 12. A aeronave tinha 174 passageiros e seis tripulantes. Segundo o Aeroporto de Goiânia, o pouso ocorreu em segurança e a companhia aérea está prestando assistência aos passageiros.

“O Aeroporto de Goiânia informa que uma aeronave da GOL que decolou com destino a São Paulo (Congonhas) retornou ao terminal após declaração de emergência pela tripulação. O pouso ocorreu normalmente e em total segurança, sem registro de intercorrências. A operação recebeu o apoio previsto nos protocolos aeroportuários, e a companhia aérea está prestando assistência aos passageiros”, afirmou o aeroporto, em nota.

Procurada por VEJA, a Gol informou que a aeronave do voo G3 1433, entre o aeroporto de Goiânia (GYN) e Congonhas (CGH), apresentou problemas técnicos e, após retornar ao aeroporto goiano, teve seu voo cancelado. Os problemas técnicos não foram especificados.

A companhia reforçou que todas as ações relacionadas à operação foram tomadas com foco na segurança e que todos os clientes impactados estão recebendo as tratativas previstas pela Resolução 400 da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), que define as regras gerais e os direitos dos passageiros no transporte aéreo de passageiros no Brasil.

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Leia nota completa da Gol

“A GOL informa que, na manhã deste sábado (12/09), a aeronave do voo G3 1433, entre o aeroporto de Goiânia (GYN) e Congonhas (CGH), apresentou problemas técnicos e, após retornar ao aeroporto goiano, teve seu voo cancelado.

A Companhia reforça que todas as ações relacionadas a operação foram tomadas com foco na Segurança, valor número 1 da GOL.

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Todos os Clientes impactados estão recebendo as tratativas previstas pela Resolução 400 da ANAC, conforme suas necessidades.”

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