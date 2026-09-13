Avião com cantor Rey Vaqueiro sai de pista e pega fogo no Rio Grande do Norte

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Uma aeronave com o cantor Rey Vaqueiro a bordo saiu da pista após pousar e pegou fogo na madrugada deste domingo, em Parelhas, no Rio Grande do Norte. Apesar do susto e do incêndio, todos os oito ocupantes, incluindo o artista, estão bem e não sofreram ferimentos graves. Os shows foram cancelados.

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Uma aeronave que transportava o cantor de forró de vaquejada Rey Vaqueiro, de 26 anos, saiu da pista após o pouso e pegou fogo na madrugada deste domingo, 13, na cidade de Parelhas, no Rio Grande do Norte. O artista tinha feito uma apresentação em Moreno, em Pernambuco, e viajava com outras cinco pessoas, além do piloto e do copiloto, para fazer um show. Ninguém sofreu ferimentos graves.

O acidente ocorreu durante a madrugada e, de acordo com o G1 Rio Grande do Norte, o pouso foi feito no aeródromo de uma mineradora. Após passar a pista de pouso, o avião pegou fogo.

Nas redes sociais, o prefeito de Parelhas, Tiago Almeida, escreveu uma mensagem de solidariedade ao cantor e sua equipe, abordando o acidente e destacando o trabalho dos profissionais que prestaram os primeiros atendimentos. Eles aparecem em uma foto com o artista após o socorro médico.

“É inimaginável pensar em uma queda de avião em Parelhas. Mas aconteceu. Hoje, diante de uma situação que ninguém esperava viver, profissionais de saúde e toda uma equipe se mobilizaram para cuidar, acolher e fazer o possível diante de uma emergência tão delicada.”

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No perfil do Instagram de Rey Vaqueiro, há uma mensagem informando que os shows que seriam realizados neste domingo nas cidades de Custódia e Canhotinho, em Pernambuco, foram cancelados.

“Ressaltamos que todos os ocupantes da aeronave, incluindo o cantor Rey Vaqueiro, estão bem e recebendo todos os cuidados médicos necessários. Felizmente, não houve ferimentos graves.