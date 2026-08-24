Avenida Brasil tem manhã de medo com tráfico incendiando caminhões e pistas fechadas

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Traficantes retaliaram uma operação da PM no Complexo de Israel, RJ, incendiando dois caminhões e fechando a Avenida Brasil. O caos gerou interdições nas principais vias da cidade após intensos tiroteios. A PM, que ocupa comunidades dominadas pelo TCP, apreendeu armas e drogas, e segue em ação. Entenda a escalada de violência.

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Em retaliação a uma operação da Polícia Militar no conjunto de favelas conhecido como Complexo de Israel, na Zona Norte do Rio, traficantes incendiaram dois caminhões e fecharam os dois sentidos da Avenida Brasil na manhã desta segunda-feira, 24. O clima de medo teve início na madrugada, com um intenso tiroteio na chegada de policiais do Batalhão de Operações Especiais (Bope), que iniciaram a segunda fase de ocupação em comunidades da região dominadas pelo Terceiro Comando Puro (TCP). Por volta das 2h30, o trânsito na Brasil e também na Linha Vermelha e na Rodovia Washington Luís precisou ser interrompido por medida de segurança durante 30 minutos.

Logo após as 9h30, criminosos invadiram a Brasil e, na altura de Coelho Neto, renderam motoristas de dois caminhões, que foram atravessados nas pistas e incendiados. Por volta das 11h, ainda havia retenções por causa da ousadia dos bandidos.

Em nota, a Secretaria de Estado de Polícia Militar afirmou que nesta segunda iniciou a segunda fase de uma operação nas localidades de Parada de Lucas e Vigário Geral, após uma primeira etapa estabilizar a Cidade Alta e comunidades do entorno. Até o momento, agentes do Bope prenderam quatro homens e apreenderam dois fuzis, duas granadas, um rádio transmissor, um colete e drogas. A operação segue em andamento.

Na sexta-feira, na Cidade Alta, traficantes do TCP usaram ‘carros-bomba’ e barricadas explosivas – com acionamento por controle remoto – para tentar impedir a passagem dos policiais durante operação. O material foi recolhido pela polícia sem que houvesse detonações, mas chamou a atenção para novas armadilhas criadas pelo crime organizado contra as forças de segurança. No dia seguinte, sábado, o Bope e policiais de outros batalhões ocuparam a comunidade.