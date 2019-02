‘Avançamos bastante’, diz Alckmin sobre cracolândia

Por Juliane Freitas

São Paulo – O governador Geraldo Alckmin falou na manhã deste sábado sobre a visita realizada na região da cracolândia nesta madrugada, durante coletiva cedida à imprensa enquanto vistoriava obras no Hospital Heliópolis, na zona sul de São Paulo.

O governador percorreu a região de carro e, segundo informou, a tem visitado com frequência. “Ontem voltei bem tarde da noite e verifiquei que nós avançamos bastante, a região já tem mais segurança, ruas por quais ninguém passava, todas elas praticamente já estão com segurança, famílias andando de noite. Isso mostra que as duas coisas são importantes, o atendimento social, o trabalho médico e de saúde, já foram 80 internados, nenhum obrigatório, e também o trabalho policial”, disse Geraldo Alckmin.

O governador afirmou que a polícia vai continuar na região e que a Operação deve persistir por bastante tempo. “Tem que perseverar. De um lado com o trabalho social de abrigo das famílias, de saúde pública, porque dependência química é doença, e do lado policial, para garantir a segurança das pessoas na região e ao mesmo tempo prender quem faz tráfico de drogas”

Ainda de acordo com Geraldo Alckmin, em áudio cedido pela assessoria de comunicação do governo do Estado, abusos policiais não serão toleradas. “Não é um trabalho fácil, mas a polícia está acompanhada e orientada neste trabalho.”