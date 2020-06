Auxílio emergencial põe agências da Caixa na mira de assaltantes

Responsáveis pelo pagamento do auxílio emergencial a trabalhadores autônomos, informais e desempregados durante a pandemia do novo coronavírus, as agências da Caixa Econômica Federal entraram na mira de quadrilhas especializadas em roubo a bancos. Na madrugada desta terça-feira, 2, uma unidade em Bragança Paulista, no interior de São Paulo, foi atacada por um grupo armado, que trocou tiros com a polícia.

Nas redes sociais, circulam vídeos e imagens do assalto à agência. Segundo informações da Polícia Militar de São Paulo, o grupo não conseguiu acessar os cofres de penhores, onde ficam guardadas as joias usadas como garantias de empréstimos. Para dificultar o acesso de equipes de apoio policial, a quadrilha incendiou carros nos arredores da agência e espalhou pregos nas ruas para furar pneus dos veículos.

Em maio, criminosos assaltaram ao menos mais três agências da Caixa apenas no estado de São Paulo: em Guaianases, na zona leste da capital; em São José dos Campos, no Vale do Paraíba; e em Taquarituba, no interior. Em resposta, a Polícia Federal (PF) deflagrou, no fim do mês, a Operação Ataque Furtivo, que visa desarticular os grupos especializados nesse tipo de roubo em São Paulo.

Nesta terça-feira, 2, equipes da PF cumpriram quatro mandados judiciais no âmbito da segunda fase da operação, sendo um de prisão temporária e três de busca e apreensão, expedidos pela Vara Federal de São Bernardo do Campo e pela 7ª Vara Federal Criminal de São Paulo. Na primeira fase, foram cumpridos seis mandados judiciais, dois de prisão temporária e quatro de busca e apreensão.

As investigações sobre as quadrilhas especializadas nesse tipo de roubo começaram há quatro meses, a partir de assaltos nas agências da Caixa em Piraporinha, zona sul de São Paulo, Diadema (SP), na região do ABC Paulista, e em Guaianases. A corporação estima que os roubos resultaram em prejuízo de 1,2 milhão de reais à União.

“Com o cumprimento dos mandados, a Polícia Federal espera conhecer o modo de atuação dos investigados e até mesmo ampliar o foco das apurações. Acreditam os investigadores que os crimes contam com o aval de facção criminosa que opera nos presídios paulistas”, diz um trecho da nota divulgada pela PF nesta terça-feira, em referência ao Primeiro Comando da Capital (PCC).