Chefe da diplomacia brasileira, o chanceler Mauro Vieira participa, nesta quarta, da reunião da OCDE em Paris, na França.

Durante as programações do encontro, o ministro de Lula conversou com o representante de Comércio dos Estados Unidos, Jamieson Greer, sobre a nova onda de tarifas impostas pelo governo de Donald Trump ao Brasil.

Segundo o auxiliar de Trump, há um contato fluido entre a Casa Branca e o governo brasileiro sobre as tarifas e que a disposição do governo americano é de continuar a dialogar, sem escalar tensões na relação entre os dois países parceiros históricos.

Mauro Vieira disse a Greer que a disposição do Brasil é a mesma e que recomendações de adoção de tarifas de 25% e de 12,5%, anunciadas anteontem e ontem pelo USTR, exigem intensificar as negociações, que ainda estão dentro do prazo de 30 dias dado pelos presidentes na visita a Washington.