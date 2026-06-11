Auxiliar de creche é preso acusado de abusar sexualmente de crianças de 2 a 3 anos

Na última quarta-feira, 10, policiais civis prenderam um auxiliar de creche que atuava no município de Casimiro de Abreu, no interior do Rio de Janeiro, sob suspeita de abusar sexualmente de crianças entre 2 e 3 anos de idade. A prisão ocorreu no próprio local de trabalho do acusado.

As investigações tiveram início após funcionárias da instituição de ensino relatarem comportamentos suspeitos do homem durante a rotina de cuidados com os pequenos. Na semana passada, os agentes mobilizaram uma força-tarefa para colher provas e confirmar que ele aproveitava do contato diário com as vítimas para cometer os crimes.

O auxiliar foi autuado por estupro de vulnerável – crime que não exige violência explícita devido à idade das vítimas, consideradas legalmente incapazes de consentir.

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