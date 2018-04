“Horas antes de decolar rumo a Curitiba, Lula gravou um vídeo que incluiu o seguinte trecho. ‘Eu duvido que o Moro, eu duvido que o Dallagnol, eu duvido que os cara (sic) que fizeram as mentira (sic) que eles tão fazendo contra mim deite (sic) toda noite com a consciência tranquila que eu deito e durma (sic) o sono que eu durmo’. O Exterminador do Plural voltou a assassinar a língua portuguesa, mas disse a verdade. Seres humanos normais costumam inquietar-se com possíveis erros que qualquer vivente pode cometer”. Acompanhe o “1 Minuto com Augusto Nunes” no Podcast de VEJA: