Augusto Cury defende taxação de bets e substituição de servidores por IA

Candidato à Presidência pelo Avante, Augusto Cury defendeu a taxação das bets em até 50% durante entrevista ao Jornal Nacional neste sábado, 29. Cury afirmou que o aumento de impostos para empresas deste tipo poderia incrementar o Produto Interno Bruto (PIB) em até 3% e gerar R$ 120 bilhões por ano aos cofres públicos.

Durante a entrevista, Cury propôs a substituição de servidores pela digitalização da máquina pública através do uso de Inteligência Artificial. Ao sugerir o corte de até dez ministérios, o candidato não listou, entretanto, as pastas que limaria.

O uso de tecnologia também foi mencionado para resolver outros problemas. Cury afirmou que o combate ao feminicídio poderia ser feito por meio de aplicativos e drones que, integrados, auxiliariam as polícias civis a identificar agressores.

O candidato também propôs sanar as filas do SUS através do uso de telemedicina. Ao ser questionado sobre um possível conflito de interesses devido ao fato de ser embaixador de uma empresa do setor, Cury disse não ver problema e afirmou que removerá o título.