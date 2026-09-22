Augusto Cury, candidato à Presidência pelo Avante, participa de sabatina de VEJA
Escritor será entrevistado hoje, às 19h, no VEJA em Foco, com transmissão pela VEJA+ TV e pelos canais digitais da revista
Augusto Cury, candidato do Avante à Presidência da República, é o entrevistado desta terça-feira, 22, da série de sabatinas promovida por VEJA para as eleições de 2026. A entrevista será realizada às 19h, no programa VEJA em Foco, e integra a cobertura especial da revista para o pleito.
As sabatinas com os candidatos à Presidência da República são exibidas no VEJA em Foco, com transmissão ao vivo pelos canais da revista.
Cury foi oficializado pelo Avante como candidato à Presidência em agosto. A candidatura marca a estreia do escritor e psiquiatra em uma disputa eleitoral.
Durante a sabatina, o candidato será questionado sobre suas propostas, sua visão para o país e os principais temas da disputa presidencial de 2026.
A entrevista com Augusto Cury será exibida nesta terça-feira, 22, às 19h, no VEJA em Foco.