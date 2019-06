Audiência reúne Nardoni, Cravinhos, Gil Rugai, Mizael e outros assassinos

Uma audiência na tarde desta quarta-feira, 26, reuniu um grupo de criminosos famosos no Brasil inteiro, em São José dos Campos (SP).

Alexandre Nardoni, Cristian Cravinhos, Gil Rugai, Lindenberg Alves, Mizael Bispo de Souza e Guilherme Longo, condenados por crimes de bastante repercussão no país e todos presos na penitenciária de Tremembé, no Vale do Paraíba paulista, deixaram o presídio para participar de uma audiência contra o também detento Acir Filló, ex-prefeito de Ferraz de Vasconcelos (SP), autor do livro “Diário de Tremembé – O Presídio dos Famosos”

A obra, cuja venda começou no último dia 1º em plataformas na internet, por 59,90 reais, foi submetida para averiguação. A juíza Sueli Zeraik abriu um procedimento interno na Vara de Execuções Criminais (VEC) para apurar possíveis irregularidades.

Os “presos famosos”, cujos supostos relatos e a rotina na penitenciária são revelados na obra, contestam a publicação. Antes, os detentos queriam, segundo a advogada de um deles, prestar queixa na delegacia de Tremembé contra o material.