Atuação de cartéis mexicanos acende alerta na fronteira do Brasil

Na lista dos dez criminosos mais procurados do Departamento Antinarcóticos dos Estados Unidos (DEA), quatro são chefes de dois dos mais perigosos e violentos cartéis do mundo — o de Sinaloa, cujo mais famoso capo, Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, que está preso, admitiu ter matado pelo menos 2 000 pessoas, e o Jalisco Nueva Generación (CJNG), que atua no tráfico internacional de drogas sintéticas, executa sequestros, promove assassinatos e é considerado atualmente o maior grupo criminoso do México. VEJA teve acesso a um relatório que alerta para um movimento que vem sendo obser­vado há algum tempo, e tem se intensificado nos últimos anos e chamado a atenção das autoridades: esses cartéis, que antes concentravam as ações na América do Norte, estão expandindo suas operações por toda a América do Sul, especialmente nos países que fazem fronteira com o Brasil.

O documento, produzido pela embaixada brasileira no México a partir de informações colhidas pelos serviços de inteligência de vários países do continente, relata que os cartéis já operam intensamente no Equador e no Chile, onde foram apreendidos vários carregamentos de drogas oriundos diretamente de portos do México, um laboratório associado ao CJNG já foi desmontado e traficantes ligados a Sinaloa foram presos. Há sinais de que os mexicanos também operam no Paraguai e na Bolívia e usam o Suriname, a Guiana e a Guiana Francesa como entrepostos para exportar drogas para a Europa. A novidade é o avanço em direção ao Brasil, que, além de servir como corredor de passagem para outros continentes, também é um dos maiores mercados consumidores de cocaína e de drogas sintéticas do planeta.

A Polícia Federal já detectou conexões dos cartéis com facções criminosas, como o PCC, mas ainda não há evidências sobre a atuação direta dos mexicanos em território nacional. As autoridades trabalham com a hipótese de que a expansão de Sinaloa e Jalisco pode ter o desembarque no Brasil como um dos objetivos principais. “Com uma economia maior, que é praticamente a soma de todas as demais economias da América do Sul, o Brasil oferece uma possibilidade mais ampla de manter organizações voltadas para a lavagem de dinheiro dos cartéis sem chamar muita atenção”, diz o delegado aposentado da Polícia Federal Jorge Pontes, colunista de VEJA, que acrescenta: “É preciso ficar muito atento a esse avanço. Um país não consegue enfrentar sozinho criminosos internacionais desse porte”. O relatório produzido pela embaixada inclui outras suspeitas.

As novas bases dos cartéis mexicanos estariam sendo erguidas em países onde os traficantes contariam com a falta de fiscalização, a leniência e até mesmo o apoio direto de alguns governos. E cita dois exemplos: a Venezuela, que ofereceria “instalações” para facilitar receber as quadrilhas, e, mais recentemente, o Peru, que teria voltado a ser um polo de atração depois de abrandar regras e instrumentos de combate ao narcotráfico. “Informações advindas do Peru dão conta de que apenas 600 hectares (de plantação de coca) dos 25 000 que são a meta anual da Política Nacional Antidrogas foram erradicados, sendo que, após a posse do novo governo de esquerda do referido país, o novo ministro do Interior (Juan Manuel Carrasco) ordenou paralisar as ações de erra­dica­ção”, ressalta o documento. A folha de coca é a matéria-prima para a fabricação da cocaína.

Com relação à Venezuela, as suspeitas são mais graves. Caracas estaria disponibilizando logística para os narcotraficantes dispostos a se instalar no país. “No mundo do crime, as Orcrims dedicadas ao tráfico de drogas têm conhecimento de que a cocaína flui na Venezuela e pela Venezuela, haja vista que na vizinha Colômbia organizações criminosas lutam para entrar e se beneficiar das ‘instalações’ que a Venezuela oferece para o tráfico de drogas”, afirma o relatório. Procurada, a embaixada do Peru informou que tem uma política antidrogas até 2030, que prevê, entre outras medidas, a “erradicação direcionada e sustentável das plantações de coca”. A representação diplomática da Venezuela não se manifestou. Para o delegado Bráulio do Carmo Vieira de Melo, secretário adjunto de Operações Integradas do Ministério da Justiça, órgão responsável por sistematizar e coordenar ações contra a criminalidade nas fronteiras, o Brasil está atento ao problema e tem se empenhado em coibir o tráfico nos mais de 17 000 quilômetros de fronteiras. No ano passado, foram apreendidos na região 592 toneladas de drogas, 77 milhões de reais em dinheiro e 229 pessoas foram presas.

Publicado em VEJA de 12 de janeiro de 2022, edição nº 2771