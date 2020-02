Atrizes reclamam de posts de Regina e dizem que não apoiam Bolsonaro

A atriz Regina Duarte retirou da sua página no Instagram um post que mostrava a foto de colegas artistas que apoiam a sua nomeação para a Secretaria Especial da Cultura na gestão do presidente Jair Bolsonaro. Ela atendeu ao pedido da atriz Carolina Ferraz, que disse não querer ser associada ao atual governo, do qual não concorda nem compactua. No lugar da postagem antiga, Regina publicou uma nova montagem, desta vez com a imagem da atriz Carla Daniel no lugar de Carolina.

Carla Daniel não pediu para remover a postagem, como Carolina, mas fez questão de deixar claro o seu posicionamento: “Regina, vamos deixar claro uma coisa. Apoiei a sua coragem e seu amor a cultura e só. Não compactuo com esse governo e nem o anterior. Beijos”, escreveu a atriz. Ao lado de Carla, aparecem outros artistas como Marcio Garcia, Ary Fontoura, Maitê Proença, Carlos Vereza, Malvino Salvador, entre outros.

Nesta quarta-feira, Regina disse “sim” ao presidente Jair Bolsonaro e vai assumir a Secretaria Especial da Cultura após a exoneração de Roberto Alvim, demitido do cargo por copiar um discurso do nazista Joseph Goebbels, ministro da Propaganda de Adolf Hitler, num vídeo institucional da pasta.

Demonstrando sua irritação com a postagem, Carolina Ferraz chegou a enviar um áudio de WhatsApp para Regina Duarte pedindo para que ela fosse removida da montagem. “Espero que você faça a diferença. Mas eu não quero ser usada como alguém que está ali no teu Instagram porque dá a entender que eu apoio o governo do Bolsonaro e eu não apoio, Regina. Eu nunca aprovei e nunca compactuei com esse governo e inclusive não votei no Bolsonaro. Achei muito indelicado da sua parte. Gostaria, com todo carinho, que você por favor pedisse a sua equipe pra que retirassem a minha foto”, disse.