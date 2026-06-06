A cantora e atriz cearense Linda sena vai levar aos palcos, em breve, o projeto Cantos de Outra Estrada, com canções autorais e releituras de sucessos de artistas aclamados da MPB. A ideia é oferecer ao público uma “jornada afetiva pela cultura do Nordeste”.

Integrando dramaturgia, interpretação e música ao vivo em uma “experiência cênico-musical sensível e envolvente”, o projeto tem um repertório que transita entre clássicos de Belchior, Fagner, Ednardo, Alceu Valença, Zé Ramalho, Amelinha, Gilberto Gil e Caetano Veloso, e referências contemporâneas como BaianaSystem e Gilsons.

“Mais que um show, o espetáculo propõe uma jornada afetiva por estados do Nordeste, exaltando seus ícones e dialogando com novas gerações, reafirmando a força e a atualidade da cultura nordestina no Brasil contemporâneo”, diz o projeto apresentado ao Ministério da Cultura.