Atrás nas pesquisas, Bolsonaro rebola para conquistar voto jovem

Com dificuldade de conquistar votos no segmento mais jovem do eleitorado, Jair Bolsonaro se rendeu às dancinhas do TikTok. O presidente participou da gravação de um vídeo em que jovens com a camisa do Brasil, uniforme oficial de seus apoiadores, cantam uma das músicas da campanha do presidente, no estado de Rondônia. A ex-BBB Jacqueline Grohalski, participante da 18ª edição do reality show, esteve presente no encontro e decidiu enfrentar a audiência progressista do programa: “que venha o cancelamento”, provocou.

Desde 2018, o líder do executivo tem forte presença no mundo digital e tenta reafirmar sua força entre os usuários de plataformas digitais, seja com as lives frequentes ou com os posts viralizados nas plataformas.

Veja o vídeo de Bolsonaro: