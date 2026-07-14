Ator denuncia agressão física ao lado de criança em shopping; entenda

O ator Vitor Feitosa foi agredido com uma cabeçada dentro de um shopping na zona sul do Rio de Janeiro. Imagens das câmeras de segurança mostram o momento em que um homem se aproxima do artista durante uma discussão e o atinge com a cabeça no rosto.

De acordo com Feitosa, ele procurava um banheiro familiar no local com o filho quando abordou o homem para pedir informações. Neste momento, o homem teria dado a cabeçada após achar que Vitor estava pedindo dinheiro. “Assim que pedi a informação, a resposta dele foi imediata e violenta: disse que não me daria dinheiro, mandou que eu sumisse dali com meu filho e, em seguida, me agrediu com uma cabeçada no rosto. Diante da minha indignação, ele passou a repetir, com total arrogância, que ‘não daria em nada’ porque eu não sabia quem ele era, e que eu ‘não era ninguém'”, relatou o ator, acrescentando que o homem mudou de postura quando a polícia e a segurança do shopping chegaram ao local.

O caso aconteceu no fim de junho e foi registrado na 14ª DP (Gávea). A Polícia Civil do Rio investiga as circunstâncias da agressão e tenta esclarecer o que a motivou. Vitor Feitosa e a defesa pedem que a investigação inclua injúria racial.

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“Ainda processando tudo e todas as direções que isso me levou, não é simples tentar provar o que é explícito e, ao mesmo tempo, velado estrategicamente . Para buscar a justiça, é fundamental tomar decisões que te façam refletir sobre os caminhos percorridos e, no futuro, fortalecer sua posição. É essencial estar preparado e ter evidências de sua integridade. Sinto orgulho dos nossos, que compreendem que a violência, o crime racial e étnico e o apagamento de nossas histórias não devem ser tolerados como se fossem normais em nossa sociedade. Isso é especialmente importante para as crianças, que devem ser nossos espelhos para aprender a se proteger e a não reproduzir comportamentos violentos que nos agridem ,ferem por décadas e tentam nos marginalizar a cada passo que damos. Não passarão”, desabafou.

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