Ator de 32 anos é encontrado morto em quarto de motel no Mato Grosso do Sul
De acordo com a polícia, ele entrou no local com dois homens
O ator Patrik Machado, de 32 anos, foi encontrado morto em um quarto de motel, em Campo Grande (MS), na madrugada desta sexta-feira, 5. As causas da morte estão sendo investigadas pela Polícia Civil de Mato Grosso do Sul (PC-MS).
De acordo com informações policiais, Machado entrou no local com outros dois homens. Horas depois, os acompanhantes deixaram o local. Uma funcionária da recepção do estabelecimento ligou para o quarto em que eles estavam e perguntou para Machado se ele continuaria por mais tempo, e ele teria respondido que sim. Posteriormente, sem atender novas chamadas, a equipe do motel entrou no quarto e constatou que Machado estava morto.
Os dois homens que estavam no quarto devem prestar depoimento à polícia para explicarem o que fizeram durante o período em que permaneceram no motel com Machado. Funcionários da perícia estiveram no local e colheram possíveis provas que servirão para solucionar o caso. O corpo de Machado foi encaminhado para o instituto médico legal local ainda na madrugada.
Patrik Machado também era funcionário do 5º Ofício de Notas, Cartório Cidade Morena, na capital sul-mato-grossense. “É com profundo pesar que recebemos a notícia do falecimento de Patrik Machado. Neste momento de dor, expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares, amigos e a todos que tiveram o privilégio de compartilhar sua trajetória. Que sua memória permaneça viva em nossos corações. Descanse em paz, Patrik”, publicou o cartório.
Conhecidos, colegas e amigos lamentaram a morte dele e deixaram mensagens em seu perfil no Instagram. “Meu Deus, eu e minha família estamos muito tristes, pois você era um verdadeiro ser humano. Sempre gentil, sempre com um sorriso no rosto, sua voz suave e educadíssimo. Deus estará contigo, que Deus abrace o coração de sua família”, disse Ana Paula Meireles. Informações de velório e enterro ainda não foram divulgadas.