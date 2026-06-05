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O ator Patrik Machado, de 32 anos, foi encontrado morto em um motel em Campo Grande (MS) na madrugada desta sexta-feira. A Polícia Civil investiga as causas da morte e busca dois homens que estavam com ele no local, mas o deixaram antes da descoberta do corpo pela equipe do motel. O falecimento causou comoção entre amigos e colegas de trabalho.

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O ator Patrik Machado, de 32 anos, foi encontrado morto em um quarto de motel, em Campo Grande (MS), na madrugada desta sexta-feira, 5. As causas da morte estão sendo investigadas pela Polícia Civil de Mato Grosso do Sul (PC-MS).

De acordo com informações policiais, Machado entrou no local com outros dois homens. Horas depois, os acompanhantes deixaram o local. Uma funcionária da recepção do estabelecimento ligou para o quarto em que eles estavam e perguntou para Machado se ele continuaria por mais tempo, e ele teria respondido que sim. Posteriormente, sem atender novas chamadas, a equipe do motel entrou no quarto e constatou que Machado estava morto.

Os dois homens que estavam no quarto devem prestar depoimento à polícia para explicarem o que fizeram durante o período em que permaneceram no motel com Machado. Funcionários da perícia estiveram no local e colheram possíveis provas que servirão para solucionar o caso. O corpo de Machado foi encaminhado para o instituto médico legal local ainda na madrugada.

Patrik Machado também era funcionário do 5º Ofício de Notas, Cartório Cidade Morena, na capital sul-mato-grossense. “É com profundo pesar que recebemos a notícia do falecimento de Patrik Machado. Neste momento de dor, expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares, amigos e a todos que tiveram o privilégio de compartilhar sua trajetória. Que sua memória permaneça viva em nossos corações. Descanse em paz, Patrik”, publicou o cartório.

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Conhecidos, colegas e amigos lamentaram a morte dele e deixaram mensagens em seu perfil no Instagram. “Meu Deus, eu e minha família estamos muito tristes, pois você era um verdadeiro ser humano. Sempre gentil, sempre com um sorriso no rosto, sua voz suave e educadíssimo. Deus estará contigo, que Deus abrace o coração de sua família”, disse Ana Paula Meireles. Informações de velório e enterro ainda não foram divulgadas.