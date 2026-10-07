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Brasil

Ato na praia de Ipanema homenageia vítimas três anos após ataque do Hamas a Israel

Ao todo, 378 pessoas foram mortas em festival de música Nova, a cerca de 5 quilômetros da fronteira com a Faixa de Gaza

Por Paula Freitas Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 7 out 2026, 11h24 | Atualizado em 7 out 2026, 11h32
Centenas de fotos de pessoas em estacas de madeira fincadas na areia de uma praia, com o mar ao fundo. As fotos mostram rostos de homens e mulheres de diversas idades, algumas com nomes abaixo. A imagem transmite um sentimento de homenagem e memória
Vítimas do ataque do Hamas ao festival de música Nova. 017/10/2026 (@standwithus_brasil/Instagram)
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Ato na praia de Ipanema homenageia vítimas três anos após ataque do Hamas a Israel Priorize VEJA no Google

A StandWithUs Brasil realizou nesta quarta-feira, 7, um ato na Praia de Ipanema, na Zona Sul do Rio de Janeiro, para marcar os três anos dos ataques do Hamas a Israel. A homenagem ergueu 397 placas com fotografias de mortos e pessoas levadas como reféns no festival de música Nova, acompanhadas por flores e por uma faixa que dizia “6:29 – O momento em que a música parou”, em referência ao horário do início da invasão. Ao todo, 378 pessoas foram mortas no evento e outras 44 sequestradas.

“Entre as vítimas do ataque estavam as brasileiras Bruna Valeanu, Karla Stelzer Mendes (ambas cariocas) e o gaúcho Ranani Glazer”, informou a instituição sem fins lucrativos pró-Israel. “A iniciativa busca preservar a memória das vítimas e prestar homenagem a elas e às suas famílias. ”

Os radicais levaram 251 reféns — deles, 28 morreram em cativeiro no enclave e três foram mortos por engano pelas forças israelenses. Parte dos sequestrados foi mantida pelo Hamas até o mais recente cessar-fogo, implementado em 10 de outubro do ano passado. A partir do acordo, 20 reféns vivos foram libertados, enquanto 1. 968 palestinos, maioria deles sem acusações formais, foram soltos de prisões em Israel.

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Em memória aos mortos, Israel começou a manhã desta quarta com um minuto de silêncio nacional no horário em que os ataques tiveram início. Ao meio-dia, familiares das vítimas e grupos da sociedade civil, acompanhados por universidades, hospitais e empresas, também aderiram a um minuto de reflexão. Solenidades também serão realizadas no local do Nova, na Floresta de Re’im, e em outras partes do país.

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Uma cerimônia nacional será realizada em Tel Aviv à noite, com a expectativa de participação de dezenas de milhares de pessoas. O evento é organizado pelo movimento “Kumu” (“Levante-se”, em hebraico), comandado por sobreviventes e familiares. A maioria dos eventos foi organizada por iniciativa popular, que também clama pela abertura de um inquérito sobre a gestão da guerra pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu.

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