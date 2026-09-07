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Brasil

Ato de Flávio na Paulista mira Lula e mostra união do bolsonarismo contra pizza no STF

Escândalo das mensagens de Daniel Vorcaro e Alexandre de Moraes uniu a direita contra Lula, mostrando que a impunidade no Supremo jogará contra o PT

Por Robson Bonin Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 7 set 2026, 18h30 | Atualizado em 7 set 2026, 18h37
Avenida Paulista em ato bolsonarista do 7 de Setembro de 2026
Avenida Paulista em ato bolsonarista do 7 de Setembro de 2026 (Redes sociais/Reprodução)
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Ato de Flávio na Paulista mira Lula e mostra união do bolsonarismo contra pizza no STF Priorizar nos meus resultados Google

Explorando o escândalo das mensagens de Daniel Vorcaro a Alexandre de Moraes, Flávio Bolsonaro promoveu, nesta segunda-feira, a maior mobilização popular de um candidato ao Palácio do Planalto nesta campanha.

A multidão que lotou a Avenida Paulista, em São Paulo, mostrou que o antipetismo e a crise que tragou o STF nos últimos dias são um insumo poderoso a ponto de provocar um cessar-fogo na direita. Des0rganizado e dividido até pouco tempo, o projeto bolsonarista parece ter encontrado um caminho para marchar unido até a votação de outubro.

A possibilidade de o Supremo anular o caso do Banco Master para salvar um de seus integrantes e a sempre atraente cruzada contra o PT deram a Flávio sua maior demonstração de força, desde que foi imposto como candidato pelo pai Jair Bolsonaro.

A menos de um mês do primeiro turno, o senador atingiu seu melhor momento ciente de que as boas notícias não evitarão torpedos já direcionados contra sua campanha. Ao falar da suposta “facada” que está sendo preparada para ele, Flávio mostrou que há algo escondido contra ele — o foco foi no ministro Flávio Dino, que tem tomado decisões sobre o filme Dark Horse –, algo com poder de fazer estragos. E tratou de tentar produzir um antídoto para novos escândalos, vazamentos e decisões judiciais. “Vocês vão ver que vão tentar mais uma vez interferir nas eleições: não vai adiantar nada. Nós juntos somos muito mais fortes do que eles”, disse Flávio.

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O apelo por uma investigação independente contra Moraes no STF e a defesa de André Mendonça diante de manobras no Supremo para tirá-lo da relatoria do caso Master foram o ponto alto do ato bolsonarista. Por uma questão completamente nova: as mensagens de Vorcaro escancararam situações graves que legitimaram as críticas. Não se trata mais de bolsonaristas radicais esbravejando argumentos duvidosos, mas um ato legítimo de defesa de investigações, quando forças poderosas em Brasília querem tudo abafar.

Em nossa República, cabe ao STF a última palavra em todos os conflitos. É essa constatação que faz a crise atual tão prejudicial ao tribunal. Não há a quem recorrer, não há como terceirizar responsabilidades. Ou o STF trata as provas do caso Master com a devida gravidade e faz o que tem que fazer — sem atalhos nem nulidades fabricadas –, ou terá de arcar com o descrédito e a rejeição de falhar em seu papel diante de um país atento ao que vai ocorrer no tribunal nos próximos dias.

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Ao discursar, Flávio explorou esse dilema, assim como fizeram Tarcísio de Freitas, Silas Malafaia e tantos outros. Freitas apelou aos ministros do Supremo para que não dividam a Corte para livrar Moraes e que, unidos, avancem nas investigações para salvar a credibilidade da instituição e punir quem tiver que ser punido no caso Master.

Flávio fez discurso de candidato ciente de que falava para uma plateia de convertidos, mas com roteiro focado em cortes para as redes sociais, onde o eleitor de fora da bolha poderá analisar suas propostas. Se não serve para comover ministros no STF, a multidão bolsonarista vista em São Paulo, nesta segunda, mostrou que o escândalo do Master no Supremo ajudou a reagrupar os exércitos de direita na campanha.

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Péssimo sinal para Lula e o petismo. “Quem vota em Lula está votando em Alexandre de Moraes”, disse Flávio, colando em Lula o amplo desgaste da figura do ministro do Supremo.

“Vou indicar cinco ministros para o STF porque o Alexandre de Moraes vai cair”, seguiu Flávio, tentando obter votos do eleitor que teme o fortalecimento do “sistema” atual em Brasília, caso Lula vença e tenha condições de indicar mais ministros ao Supremo.

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