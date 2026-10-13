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Atlético de Madrid x Manchester United: onde assistir, horário e escalações

Confronto desta terça, 13, no Metropolitano, é válido pela segunda rodada da fase de liga da Champions League 2026/27

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 out 2026, 12h07
MADRID, SPAIN - AUGUST 23: General view inside the stadium as Miguel San Roman of Elche CF warms up prior to the LaLiga EA Sports match between Atletico de Madrid and Elche CF at Wanda Metropolitano on August 23, 2025 in Madrid, Spain. (Photo by Denis Doyle/Getty Images)
Estádio Metropolitano, em Madri (Denis Doyle/Getty Images)
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Atlético de Madrid e Manchester United entram em campo nesta terça-feira, 13, às 16h (de Brasília), no estádio Metropolitano, em Madri, pela segunda rodada da fase de liga da Champions League 2026/27. O time espanhol busca sua primeira vitória na competição depois de estrear com derrota para o Liverpool, enquanto os ingleses tentam manter o aproveitamento positivo após golearem o Sabah por 4 a 0 na rodada de abertura.

Para o Atlético de Madrid, o confronto chega em meio a um momento positivo no Campeonato Espanhol. A equipe comandada por Diego Simeone venceu o Alavés por 2 a 1 na última rodada e ocupa a segunda colocação de La Liga, atrás apenas do Barcelona. Na Champions League, porém, os espanhóis precisam reagir depois da derrota por 2 a 1 diante do Liverpool, em Anfield. Simeone aposta na força do Metropolitano para conquistar os primeiros pontos no torneio continental.

O Manchester United atravessa um cenário mais delicado. Sob o comando de Michael Carrick, a equipe inglesa ocupa a 13ª posição da Premier League e vem de um empate por 1 a 1 com o Tottenham. A campanha irregular aumenta a pressão sobre o treinador, que também enfrenta problemas físicos no elenco. Luke Shaw, Noussair Mazraoui, Patrick Dorgu e Benjamin Sesko estão entre os jogadores com problemas físicos antes do confronto. Apesar das dificuldades, o United tenta aproveitar o bom desempenho apresentado na estreia europeia para ganhar confiança na sequência da temporada.

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O retrospecto recente favorece os espanhóis. Nas oitavas de final da Champions League 2021/22, o Atlético eliminou o Manchester United após empatar por 1 a 1 em Madri e vencer por 1 a 0 em Old Trafford, com gol do brasileiro Renan Lodi. 

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Onde assistir à partida entre Atlético de Madrid e Manchester United:

A partida entre Atlético de Madrid e Manchester United nesta terça-feira, 13, às 16h (horário de Brasília), terá transmissão ao vivo do Space, na TV por assinatura, e da HBO Max, no streaming.

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Prováveis escalações:

Atlético de Madrid: Oblak; Pubill, Romero, Hancko e Grimaldo; Giuliano Simeone, Llorente, Johnny Cardoso e Baena; Lee Kang-in e Julián Álvarez. Técnico: Diego Simeone.

Manchester United: Lammens; Dalot, Maguire, Lisandro Martínez e Shaw; Mainoo, Tielemans, Mbeumo, Bruno Fernandes e Rashford; Matheus Cunha. Técnico: Michael Carrick.

Arbitragem:

  • Árbitro: Glenn Nyberg (Suécia);
  • Assistentes: Mahbod Beigi (Suécia) e Andreas Söderkvist (Suécia);
  • Quarto árbitro: Kristoffer Karlsson (Suécia);
  • VAR: Pol van Boekel (Holanda);
  • AVAR: Dennis Higler (Holanda).
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