Atlético de Madrid x Manchester United: onde assistir, horário e escalações

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Atlético de Madrid e Manchester United duelam pela Champions League 2026/27 nesta terça, 13, às 16h. O Atlético busca reação após derrota na estreia, impulsionado por bom momento na liga espanhola. Já o United, apesar de um cenário irregular na Premier League, tenta manter o ritmo vitorioso na Champions. Um confronto de opostos e rivalidade.

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Atlético de Madrid e Manchester United entram em campo nesta terça-feira, 13, às 16h (de Brasília), no estádio Metropolitano, em Madri, pela segunda rodada da fase de liga da Champions League 2026/27. O time espanhol busca sua primeira vitória na competição depois de estrear com derrota para o Liverpool, enquanto os ingleses tentam manter o aproveitamento positivo após golearem o Sabah por 4 a 0 na rodada de abertura.

Para o Atlético de Madrid, o confronto chega em meio a um momento positivo no Campeonato Espanhol. A equipe comandada por Diego Simeone venceu o Alavés por 2 a 1 na última rodada e ocupa a segunda colocação de La Liga, atrás apenas do Barcelona. Na Champions League, porém, os espanhóis precisam reagir depois da derrota por 2 a 1 diante do Liverpool, em Anfield. Simeone aposta na força do Metropolitano para conquistar os primeiros pontos no torneio continental.

O Manchester United atravessa um cenário mais delicado. Sob o comando de Michael Carrick, a equipe inglesa ocupa a 13ª posição da Premier League e vem de um empate por 1 a 1 com o Tottenham. A campanha irregular aumenta a pressão sobre o treinador, que também enfrenta problemas físicos no elenco. Luke Shaw, Noussair Mazraoui, Patrick Dorgu e Benjamin Sesko estão entre os jogadores com problemas físicos antes do confronto. Apesar das dificuldades, o United tenta aproveitar o bom desempenho apresentado na estreia europeia para ganhar confiança na sequência da temporada.

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O retrospecto recente favorece os espanhóis. Nas oitavas de final da Champions League 2021/22, o Atlético eliminou o Manchester United após empatar por 1 a 1 em Madri e vencer por 1 a 0 em Old Trafford, com gol do brasileiro Renan Lodi.

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Onde assistir à partida entre Atlético de Madrid e Manchester United:

A partida entre Atlético de Madrid e Manchester United nesta terça-feira, 13, às 16h (horário de Brasília), terá transmissão ao vivo do Space, na TV por assinatura, e da HBO Max, no streaming.

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Prováveis escalações:

Atlético de Madrid: Oblak; Pubill, Romero, Hancko e Grimaldo; Giuliano Simeone, Llorente, Johnny Cardoso e Baena; Lee Kang-in e Julián Álvarez. Técnico: Diego Simeone.

Manchester United: Lammens; Dalot, Maguire, Lisandro Martínez e Shaw; Mainoo, Tielemans, Mbeumo, Bruno Fernandes e Rashford; Matheus Cunha. Técnico: Michael Carrick.

Arbitragem:

Árbitro: Glenn Nyberg (Suécia);

Assistentes: Mahbod Beigi (Suécia) e Andreas Söderkvist (Suécia);

Mahbod Beigi (Suécia) e Andreas Söderkvist (Suécia); Quarto árbitro: Kristoffer Karlsson (Suécia);

Kristoffer Karlsson (Suécia); VAR: Pol van Boekel (Holanda);

Pol van Boekel (Holanda); AVAR: Dennis Higler (Holanda). Continua após a publicidade