Atleta do Bangu é liberado após ser hospitalizado em caso de novo incêndio

O Bangu informou na noite desta segunda-feira, 11, que um dos jogadores hospitalizados em razão de incêndio em alojamento de atletas já foi liberado. O lateral esquerdo Diego Casco, de 18 anos, deixou o hospital da Aeronáutica, onde recebeu rápido atendimento. Ele não chegou a correr maiores riscos.

Já o zagueiro Mattheus Rocha, de mesma idade, seguirá em observação por ter inalado fumaça. O clube não revelou mais detalhes sobre sua condição de saúde. Outros cinco jogadores do Bangu e um membro da comissão técnica receberam atendimento médico, mas também já foram liberados.

O incêndio aconteceu no alojamento da Comissão de Desportos da Aeronáutica (CDA), em Campo dos Afonsos, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, onde treinam as categorias de base do Bangu. O episódio lembrou a tragédia ocorrida no CT do Flamengo, na sexta-feira, quando dez jogadores morreram e três ficaram feridos.

Coincidentemente, o aparelho de ar-condicionado produziu faíscas, que caíram nos colchões dos garotos. Com isso o incêndio começou. No caso da tragédia do Flamengo, uma falha no ar-condicionado também é apontada como a maior responsável pelo incêndio. “As causas do incidente estão sendo apuradas pela administração do local”, informou o Bangu, em nota.

O Bangu vem utilizando as instalações da CDA para seus treinamentos. O local possui o Centro Olímpico de Treinamento da Aeronáutica, que tem projetos sociais com crianças e adolescentes e que, nos Jogos Olímpicos do Rio 2016, foi a casa da equipe de atletismo brasileira. No Campeonato Carioca, o Bangu por pouco não avançou para a semifinal da Taça Guanabara, ficando em terceiro lugar no Grupo C (passaram Flamengo e Resende).

“O Bangu Atlético Clube agradece à administração do Campo dos Afonsos e o corpo médico da Aeronáutica, que deu todo o suporte e atendimento ao clube”, registrou a assessoria do Bangu.