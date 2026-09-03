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Nova pesquisa AtlasIntel: Tarcísio lidera em São Paulo com chance de vitória em 1º turno

Governador aparece como favorito em todos os cenários no levantamento divulgado nesta quinta-feira, 3

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 3 set 2026, 08h36 | Atualizado em 3 set 2026, 11h19
Tarcísio e Haddad são os dois principais candidatos ao governo paulista
Tarcísio e Haddad são os dois principais candidatos ao governo paulista (Lula Marques/Valter Campanato/Agência Brasil)
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Nova pesquisa AtlasIntel: Tarcísio lidera em São Paulo com chance de vitória em 1º turno Priorizar nos meus resultados Google

Favorito à reeleição em São Paulo, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) lidera a disputa estadual em primeiro e segundo turnos e tem chances de vitória já na primeira rodada de votação. A nova pesquisa AtlasIntel no estado foi publicada nesta quinta-feira, 3.

No primeiro turno, Tarcísio de Freitas tem 51,1% das intenções de voto, seguido por Fernando Haddad (PT), ex-ministro da Fazenda, que tem 39,9% do eleitorado. Considerando a margem de erro de 1 ponto percentual (pp), o atual governador pontua 50,1% na pesquisa, indicando possibilidade de reeleição sem segundo turno.

Os demais candidatos — Carlos Machado (PCB), Vera Lúcia (PSTU), Vivian Mendes (UP) e Policial Edjane (Agir) — somam 3,5% do eleitorado paulista, enquanto Izadora Dias (PCO) não pontuou na pesquisa. Votos brancos e nulos representam 1,9% do total, e outros 3,6% dos entrevistados não responderam ao levantamento.

Siga

Governador — São Paulo — 1º turno

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  • Tarcísio de Freitas (Republicanos): 51.1%
  • Fernando Haddad (PT): 39.9%
  • Carlos Machado (PCB): 1.3%
  • Vera Lúcia (PSTU): 1.0%
  • Vivian Mendes (UP): 1.0%
  • Policial Edjane (Agir): 0.2%
  • Izadora Dias (PCO): 0%
  • Não sei: 3.6%
  • Voto branco/nulo: 1.9%

No segundo turno, Tarcísio de Freitas aparece com 53,2% das intenções de voto paulistas, ante 42,6% de Fernando Haddad.

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Governador — São Paulo — 2º turno

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  • Tarcísio de Freitas (Republicanos): 53.2%
  • Fernando Haddad (PT): 42.6%
  • Voto branco/nulo: 2.7%
  • Não sei: 1.5%

A pesquisa AtlasIntel entrevistou 1.810 eleitores no estado de São Paulo entre os dias 26 e 31 de agosto de 2026. A margem de erro é estimada em 1 ponto percentual (pp), para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado junto à Justiça Eleitoral sob o código SP-06964/2026.

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