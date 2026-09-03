Nova pesquisa AtlasIntel: Tarcísio lidera em São Paulo com chance de vitória em 1º turno
Governador aparece como favorito em todos os cenários no levantamento divulgado nesta quinta-feira, 3
Favorito à reeleição em São Paulo, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) lidera a disputa estadual em primeiro e segundo turnos e tem chances de vitória já na primeira rodada de votação. A nova pesquisa AtlasIntel no estado foi publicada nesta quinta-feira, 3.
No primeiro turno, Tarcísio de Freitas tem 51,1% das intenções de voto, seguido por Fernando Haddad (PT), ex-ministro da Fazenda, que tem 39,9% do eleitorado. Considerando a margem de erro de 1 ponto percentual (pp), o atual governador pontua 50,1% na pesquisa, indicando possibilidade de reeleição sem segundo turno.
Os demais candidatos — Carlos Machado (PCB), Vera Lúcia (PSTU), Vivian Mendes (UP) e Policial Edjane (Agir) — somam 3,5% do eleitorado paulista, enquanto Izadora Dias (PCO) não pontuou na pesquisa. Votos brancos e nulos representam 1,9% do total, e outros 3,6% dos entrevistados não responderam ao levantamento.
Governador — São Paulo — 1º turno
- Tarcísio de Freitas (Republicanos): 51.1%
- Fernando Haddad (PT): 39.9%
- Carlos Machado (PCB): 1.3%
- Vera Lúcia (PSTU): 1.0%
- Vivian Mendes (UP): 1.0%
- Policial Edjane (Agir): 0.2%
- Izadora Dias (PCO): 0%
- Não sei: 3.6%
- Voto branco/nulo: 1.9%
No segundo turno, Tarcísio de Freitas aparece com 53,2% das intenções de voto paulistas, ante 42,6% de Fernando Haddad.
Governador — São Paulo — 2º turno
- Tarcísio de Freitas (Republicanos): 53.2%
- Fernando Haddad (PT): 42.6%
- Voto branco/nulo: 2.7%
- Não sei: 1.5%
A pesquisa AtlasIntel entrevistou 1.810 eleitores no estado de São Paulo entre os dias 26 e 31 de agosto de 2026. A margem de erro é estimada em 1 ponto percentual (pp), para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado junto à Justiça Eleitoral sob o código SP-06964/2026.