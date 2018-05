Atirador em escola no Texas está preso

Em atualização

A polícia de Santa Fé, no Texas, prendeu o suspeito de abrir fogo em uma escola secundária nesta manhã, segundo a rede de televisão Fox 8. O vice-diretor da escola, Cris Richardson, relatou à imprensa ter havido um fogo aberto dentro da escola. “o atirador foi preso e está seguro”, disse. Uma garota teria sido terida na perna.

O atirador foi cercado pela polícia de Santa Fé, cidade com 13 mil habitantes a 30 milhas de Houston, no Texas. A SWAT também respondeu ao chamado, assim como equipes médicas com ambulâncias.

Segundo a rede de televisão CBS News, um policial informou que agentes do FBI e do Escritório de Álcool, Tabaco, Armas de Fogo e Explosivos também estavam no local.

O autor dos disparos ainda não identificado. Ele teria aberto fogo pouco antes das 8h (10h, horário de Brasília) desta sexta-feira.

A mãe de um estudante da escola disse ter ouvido de um policial a informação de que os tiros teriam sido disparados em uma classe de Arte, segundo a CBS News. Alguns estudantes teriam sido removidos da escola e estariam protegidos em um loja de veículos próxima.