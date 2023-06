Atirador de escola no Paraná diz que não conhecia vítimas

GIRO VEJA

A resposta de Lula à tentativa de golpe

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta segunda-feira que o ex-presidente Jair Bolsonaro coordenou uma tentativa de golpe. E "quem tiver culpa no cartório", segundo Lula, "vai ter que pagar". As declarações do presidente foram dadas em sua live semanal, na esteira da capa de VEJA desta semana. A reportagem assinada por Robson Bonin mostrou mensagens e documentos encontrados no celular do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. As declarações do presidente após as revelações de VEJA e o Amarelas On Air com a relatora da CPMI do 8 de janeiro, Eliziane Gama, são temas do Giro VEJA.