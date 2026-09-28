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Brasil

Atirada aos leões por Lula, Roberta Luchsinger dá sinais de ruptura com o petista

Mudança ocorre depois da entrevista de Lula em que o presidente afirmou não conhecer Roberta

Por Gabriel Sabóia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 set 2026, 17h01 | Atualizado em 28 set 2026, 17h08
Mulher loira sorridente, de blazer vermelho e camiseta cinza, faz um L com a mão, ao lado de homem idoso de barba branca e camisa azul, ambos sorrindo para a câmera
Roberta Luchsinger e Lula (//Reprodução)
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Atirada aos leões por Lula, Roberta Luchsinger dá sinais de ruptura com o petista Priorize VEJA no Google

A lobista Roberta Luchsinger retirou da bio de seu perfil no Instagram a hashtag de apoio a Lula que mantinha na apresentação da página. A mudança ocorreu às vésperas do primeiro turno, depois de uma sequência de falas e movimentos do presidente para se desvincular publicamente da empresária.

Amiga e sócia de Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, Roberta mantinha uma manifestação explícita de alinhamento ao presidente. Agora, a hashtag #ComLulaPelaJustiçaPeloBrasil desapareceu.

A alteração ocorre depois da entrevista de Lula em que o presidente afirmou não conhecer Roberta e disse que nunca a havia visto. A declaração chamou atenção porque fotos publicadas pela própria lobista em suas redes sociais registram encontros com Lula em diferentes ocasiões.

Em uma delas, Roberta aparece ao lado do presidente fazendo o gesto de “L” com as mãos. Em outra, publicada durante a campanha de 2022, ela defendia publicamente a eleição de Lula já no primeiro turno.

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Lula chegou a se referir a Roberta como “pilantra” durante uma entrevista. Renata Moreira, mulher de Lulinha, saiu em defesa de Roberta em um grupo de mensagens que reunia petistas e integrantes do governo.

Roberta está no radar da Polícia Federal em uma investigação que apura sua relação empresarial com Lulinha e o empresário Fernando Bittar.

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As investigações reveladas por VEJA apontaram mensagens e outros elementos relacionados à atuação da lobista na prospecção de negócios e na intermediação de interesses junto ao governo. Roberta nega irregularidades e sustenta que sua atuação foi legítima.

 

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