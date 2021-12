Atingidos por enchentes na Bahia e Minas Gerais poderão sacar FGTS

A Caixa Econômica Federal vai liberar o saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para aqueles que foram atingidos pelas enchentes em Minas Gerais e na Bahia. De acordo com comunicado divulgado neste sábado, 11, pelo banco estatal, os valores serão disponibilizados após decretos municipais que declaram o estado de calamidade. O Ministério do Desenvolvimento Regional já reconheceu que 47 cidades dos dois estados estão nessa condição e mobiliza equipes de apoio para dar apoio às famílias que foram atingidas.

Essa modalidade de saque do FGTS, chamada de Saque Calamidade, é um instrumento previsto pela Caixa para o trabalhador sacar o saldo da conta por necessidade pessoal, urgente e grave causada por desastres naturais no local onde ele vive. O dinheiro autorizado para saque será o do saldo disponível, mas limitado à quantia de 6 220 reais para cada evento caracterizado como desastre natural. Segundo a Caixa, não será necessário ir às agências para receber os valores.

Em anúncio feito, o presidente Jair Bolsonaro (PL) também destacou os ministros João Roma (Cidadania) e Braga Netto (Casa Civil) para que suas pastas colaborem com o atendimento à população. Segundo o governo federal, o Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres (CENAD/SEDEC) opera em alerta máximo, com servidores mobilizados para articular com os órgãos do Sistema Federal de Proteção e Defesa Civil o desenvolvimento de atividades conjuntas, visando o atendimento imediato aos afetados.

Como medida de reparo, o Desenvolvimento Regional ainda vai liberar 5,8 milhões de reais para municípios da Bahia, contemplando as cidades de Eunápolis, Itamarajuru, Jucuruçu, Ibicuí, Ruy Barbosa e Maragogipe – o valor deve ser liberado em portaria que será publicada na segunda-feira, 13. Outros 51,4 mil já foram liberados para execução de ações de resposta em Itaberaba em decorrência das inundações.

De acordo com o governo baiano, 25 municípios estão em situação de emergência, sendo que os estados mais críticos estão nas regiões Sul e extremo Sul do estado. Já em Minas Gerais, as chuvas acenderam alerta principalmente nas regiões dos vales do Jequitinhonha e Mucuri e foram responsáveis por inundações, movimentos de massas, enxurradas e alagamentos, deixando famílias inteiras desabrigadas.