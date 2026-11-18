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São Paulo e interior terão temperaturas elevadas nesta semana, podendo atingir 32°C na capital e 35°C em cidades como Votuporanga e Fernandópolis. O calor, que não é caracterizado como onda, persiste pelo feriado prolongado e até o fim de novembro, impulsionado por fatores atmosféricos e menor influência de ar polar.

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O calor deve continuar em São Paulo ao longo desta semana, com temperaturas em elevação na capital e em diferentes regiões do interior do estado. Segundo a Climatempo, os termômetros podem alcançar 32°C na cidade de São Paulo até sábado (21), enquanto municípios do interior têm previsão de máximas próximas dos 35°C.

Apesar das temperaturas elevadas, o cenário não caracteriza necessariamente uma onda de calor. De acordo com a Climatempo, o aquecimento previsto para a segunda quinzena de novembro está associado à menor influência de massas de ar polar e ao aumento da incidência de radiação solar com a aproximação do verão. A previsão indica calor persistente, mas também pancadas de chuva e oscilações nas temperaturas, sem configuração de bloqueio atmosférico prolongado.

A expectativa é de que o tempo quente permaneça predominante durante o feriado prolongado da Consciência Negra, entre sexta-feira (20) e domingo (22). Uma frente fria deve avançar pelo litoral paulista no sábado, mas o sistema não terá força suficiente para provocar uma queda expressiva das temperaturas. Assim, o calor deve continuar pelo menos até domingo, sem data definida para terminar. A tendência de temperaturas elevadas pode se prolongar até o fim de novembro, embora com variações provocadas pela chuva.

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Quais cidades de São Paulo terão as maiores temperaturas?

Segundo a Climatempo, o calor deve atingir diferentes regiões do estado de São Paulo, com máximas que podem chegar aos 35°C no interior paulista.

Confira as temperaturas previstas:

São Paulo (capital): máxima de 32°C no sábado (21);

Campinas: máxima de 33°C na quarta-feira (18);

máxima de 33°C na quarta-feira (18); Registro: máxima de 34°C na quinta-feira (19);

máxima de 34°C na quinta-feira (19); Votuporanga: máxima de 35°C na sexta-feira (20);

máxima de 35°C na sexta-feira (20); Fernandópolis: máxima de 35°C na sexta-feira (20);

máxima de 35°C na sexta-feira (20); Araçatuba: máxima de 34°C no domingo (22). Continua após a publicidade Super El Niño: o que você precisa saber

Por que está fazendo tanto calor em São Paulo?

Segundo a Climatempo, o aumento das temperaturas está relacionado a fatores típicos da segunda metade da primavera. A menor frequência de incursões de ar frio de origem polar sobre o interior do Brasil favorece o aquecimento, enquanto os dias mais longos contribuem para elevar as temperaturas durante a tarde.

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Outro fator é o comportamento das frentes frias. Até o fim de novembro, esses sistemas devem avançar predominantemente pelo oceano, com dificuldade para transportar massas de ar polar para o interior do país.

Os meteorologistas também destacam a influência da Oscilação Antártica, que deve permanecer em fase positiva até o fim do mês. Essa condição pode dificultar o avanço de ar frio sobre o território brasileiro, contribuindo para a manutenção das temperaturas elevadas.