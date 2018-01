‘Até esqueci o ano novo’, diz mãe de gêmeos nascidos na virada

A chegada de 2018 em Curitiba teve o inusitado caso de gêmeos nascidos em anos diferentes. Depois de nove meses junto da irmã dentro do útero de sua mãe, o pequeno Samuel veio ao mundo às 23h44 do domingo, 31 de dezembro de 2017. Vinte e dois minutos, algumas contrações e muitos fogos de artifício depois, às 00h06 da segunda-feira, 1º de janeiro de 2018, foi a vez de Sara nascer.

Deitada sobre uma maca do centro cirúrgico do Hospital das Clínicas da capital paranaense e concentrada no parto, a mãe dos gêmeos, Michele Ferreira Maciel Ribeiro, de 28 anos, só percebeu que eles nasceriam em anos diferentes quando alguns integrantes da equipe médica que a atendia trocaram saudações de Ano-Novo.

“Samuel nasceu primeiro e as obstetras, pediatras, começaram a desejar feliz ano novo uma para a outra. Eu estava na maca tendo contrações e a Sara já estava para nascer, aí que eu me toquei que era ano novo. Fiquei domingo o dia todo no hospital com contração, trabalho de parto. Tinha até me esquecido do ano novo. Deu mais umas duas três contrações e a ela nasceu”, conta Michele, que trabalha como vendedora, mas está desempregada.

Ela relata que, ao saberem da data do nascimento das crianças, membros de sua família brincavam com a possibilidade, que se concretizou. “Eu achei engraçado porque minha família toda falava, já estavam brincando com isso. Diziam que um ia nascer às dez para meia-noite e o outro só depois da meia-noite”, diz, aos risos.

Samuel e Sara nasceram de parto natural, uma experiência nova para Michele, que também é mãe de Davi, de 4 anos. “Não esperava que seria parto normal, meu primeiro filho foi cesariana, não tive esse momento do natural. Foi muito especial tanto para mim quanto para o meu esposo, estamos muito felizes”, diz ela, que é casada com Thiago Furtado Ribeiro.

Após o parto, Michele e os gêmeos passam bem. Samuel nasceu com 2,880 quilos e 48 centímetros e Sara, com 2,7 quilos e 47 centímetros. Eles devem conhecer o lar da família, no bairro de Campo Comprido, nesta quarta-feira, quando terão alta.