Novas Revelações: Acesse com exclusividade novas revelações de Vorcaro. Assine Agora!
Brasil

Ataques de Marçal a Renan Santos podem mudar voto de eleitor anti-Lula, diz diretor da AtlasIntel

Eleitor que rejeita Lula, mas ainda hesita em votar em Flávio Bolsonaro, pode mudar de escolha na reta final, segundo Yuri Sanches, da AtlasIntel

Por Laísa Dall'Agnol Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 out 2026, 16h25 | Atualizado em 22 out 2026, 16h59
Continua após publicidade
Ataques de Marçal a Renan Santos podem mudar voto de eleitor anti-Lula, diz diretor da AtlasIntel Priorize VEJA no Google

O eleitor que rejeita Lula, mas que ainda não decidiu se votará em Flávio Bolsonaro, pode protagonizar uma mudança de última hora na eleição, segundo Yuri Sanches, diretor de análise política da AtlasIntel. Em entrevista ao programa Ponto de Vista, ele citou as recentes declarações de Pablo Marçal contra o ex-presidenciável Renan Santos (Missão) como um dos fatores capazes de alterar esse comportamento. (Este texto é um trecho do vídeo acima)

Segundo Sanches, Renan Santos é um eleitor “chave” para a disputa por apresentar, na avaliação dele, uma aversão maior a Lula do que a Flávio Bolsonaro. Esse grupo, portanto, poderia inicialmente estar distante da possibilidade de votar no atual presidente.

O cenário pode mudar, afirmou o diretor da AtlasIntel, diante dos ataques feitos por integrantes da campanha de Flávio, especialmente Pablo Marçal, contra Santos e sua militância.

Continua após a publicidade

Na avaliação de Sanches, um eleitor que estaria “completamente alheio” à possibilidade de votar em Lula pode passar a considerar essa opção como uma forma de punir Flávio Bolsonaro, e não necessariamente como um endosso à candidatura petista.

Siga
Continua após a publicidade

Para o diretor da AtlasIntel, esse tipo de movimento ilustra a dificuldade de as pesquisas captarem todas as mudanças de opinião na reta final. O eleitor pode alterar sua escolha depois do encerramento da coleta de dados, inclusive em um intervalo curto antes da votação.

Sanches classificou essas mudanças como “minúcias” que as pesquisas tentam acompanhar, mas ressaltou que a condição humana e a possibilidade de alteração de opinião fazem com que alguma variação possa ocorrer sem ser captada pelos levantamentos.

Continua após a publicidade

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do programa audiovisual Ponto de Vista (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

Publicidade
TAGS:
Eleições
Eleições 2026
Flávio Bolsonaro
Governo Lula
Luiz Inácio Lula da Silva
lula
Maquiavel
Pablo Marçal
Pesquisa
Pesquisas Eleitorais
Ponto de Vista
Renan Santos
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo o site da revista, sobre fundo preto com texto BLACKFRIDAY repetidoBanner de Black Friday com fundo roxo e preto, exibindo a palavra BLACKFRIDAY repetida. À direita, um laptop prateado com uma imagem de carro na tela, um smartphone com um site de notícias e uma revista Veja aberta com uma foto de comida.
ECONOMIZE ATÉ 83% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 3,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).