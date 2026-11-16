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A Polícia Civil do Rio Grande do Sul investiga oito homicídios ocorridos entre o final de domingo e o início de segunda-feira em Alvorada e Porto Alegre. A principal linha de apuração aponta para um confronto entre facções locais, como “Bala na Cara” e “Os Manos”, em uma disputa territorial.

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A Polícia Civil do Rio Grande do Sul (PC-RS) abriu investigação para apurar as circunstâncias de oito homicídios que ocorreram entre o final da noite deste domingo, 15, e o começo da madrugada desta segunda-feira, 16. Uma das linhas de apuração é o confronto entre facções locais — o território gaúcho é o único do Brasil a não contar diretamente com a atuação das duas maiores organizações criminosas nacionais, Primeiro Comando da Capital (PCC) ou Comando Vermelho (CV), mas por aliados.

De acordo com informações policiais, quatro mortes ocorreram na cidade de Alvorada, na região metropolitana de Porto Alegre, por volta das 22h de domingo. Os alvos estavam no bairro Sumaré, em uma loja de conveniência, quando dois atiradores em um veículo fizeram diversos disparos e fugiram. A atuação dos assassinos mostra para a Polícia Civil que o crime foi premeditado. Três homens e uma mulher com idades entre 19 e 45 anos foram mortos.

No total, sete ataques foram registrados — além dos mortos, houve cinco feridos. As demais ocorrências na capital gaúcha foram nos bairros Mário Quintana, Parque Santa Fé, Rubem Berta e Santa Rosa de Lima, na zona norte da cidade. Segundo a RBS TV, afiliada local da Globo, em todas as ocorrências os suspeitos chegaram de carro ou motocicleta e atiraram com o veículo em movimento ou desceram, dispararam e fugiram. Os casos foram registrados entre as 21h de domingo e as 3h40 de segunda-feira. Por conta da dinâmica dos assassinatos, a polícia suspeita de guerra entre grupos criminosos organizados.

Entre as organizações criminosas que atuam no Rio Grande do Sul, duas se destacam pela ampliação do domínio territorial e tráfico de drogas: “Bala na Cara” e “Os Manos“. Em recentes despachos na Justiça gaúcha, há citações de que a facção “Os Manos” seria responsável pela determinação de um assassinato na cidade de São Leopoldo, também na região metropolitana de Porto Alegre, “perpetrada mediante emboscada e perseguição veicular em via pública por executores fortemente armados, motivada por vingança e disputa territorial de pontos de narcotráfico”.

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O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB), manifestou-se sobre as mortes. “Começamos a semana com o trágico registro de quatro mortes criminosas em Porto Alegre, com ocorrências também na Região Metropolitana. Primeiramente, minha solidariedade às famílias que perderam entes queridos. Não podemos aceitar que a violência tire vidas de forma tão covarde. Estamos ao lado das forças de segurança que já atuam desde a madrugada na apuração para identificar os responsáveis. A Prefeitura mantém relação de parceria concreta com a Segurança Pública estadual e segue à disposição para colaborar e fortalecer o trabalho integrado na Capital. Confiamos no empenho das nossas polícias”, afirmou.