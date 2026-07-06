Ataque a tiros deixa uma criança morta e dois feridos em Paraty, no Rio

Um menino de 5 anos morreu e um adolescente e uma criança ficaram feridos após um ataque a tiros na noite de domingo, 5, em Paraty, no litoral sul do Rio de Janeiro. O episódio aconteceu no bairro Pantanal, por volta das 19h30.

As vítimas foram levadas ao Hospital Hugo Miranda logo depois do ataque. A criança que ficou ferida segue em estado grave e teve que ser transferida para uma unidade hospitalar de alta complexidade.

A 167.ª DP, a única delegacia da cidade, investiga o caso. De acordo com a Polícia Militar, os agentes da 2ª Companhia de Policiamento Independente de Paraty (2ªCIPM) foram acionados depois que as crianças deram entrada no hospital.

O menino morto foi identificado como José Heitor Dias Cerqueira. Segundo a Polícia Civil, a perícia e outras diligências estão em andamento para investigar o crime.

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A prefeitura de Paraty afirmou, em nota, que mobilizou sua estrutura para acompanhar o caso desde o início e prestar o atendimento necessário às vítimas. “A Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública mantém contato com as forças de segurança do Estado, Polícia Militar e Policia Civil, solicitando prioridade absoluta na apuração dos fatos e na identificação e responsabilização dos autores desse crime”, escreveu a gestão municipal.

Além disso, o órgão disse que seguirá acompanhando o caso e prestará o suporte necessário aos familiares das vítimas. “Paraty está de luto diante deste triste acontecimento. Neste momento de profunda dor, manifestamos nossa solidariedade aos familiares e amigos das vítimas e esperamos que os responsáveis sejam identificados e respondam pelos seus atos com o rigor da lei”, completou a prefeitura.