Ataque a bar deixa mortos em São Gonçalo (RJ)

Um ataque a tiros em um bar na Rua João Damasceno, no bairro de Porto Velho, em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro, deixou ao menos quatro mortos e sete feridos neste domingo 26. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, duas pessoas morreram no local e outras duas chegaram a ser encaminhadas a um hospital, mas não resistiram. Não há informações sobre o estado de saúde de outros sete sobreviventes que foram hospitalizados.

Um dos mortos foi o professor de espanhol José Luís Caetano, conhecido como Pepe, do Instituto Cultural Brasil – Estados Unidos (ICBEU). Nas redes sociais, o instituto lamentou o ocorrido e informou o cancelamento das aulas de segunda-feira. Não há informações oficiais sobre a identidade das outras vítimas.

Pessoas próximas às vítimas ouvidas pelo jornal Extra disseram que nenhuma delas tinha envolvimento com o crime. No local estava acontecendo uma festa e cerca de uma hora antes da chacina cerca de 40 pessoas estariam presentes. Testemunhas dizem que um carro passou pelo local atirando e fugiu.