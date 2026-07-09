Associação dos defensores públicos cobra avanço de projeto que aumenta orçamento da instituição

A Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos (Anadep) defendeu a “imediata retomada” da tramitação um projeto de lei, apresentado no Senado, que aumentaria o orçamento da instituição.

O texto, de autoria de Jorge Kajuru (PSB-GO), prevê que 2% da receita corrente líquida das unidades federativas possa ser destinado às defensorias.

A proposta foi apresentada no dia 13 de maio e aguarda um despacho do presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), para começar a andar e ser encaminhado a uma comissão.

Segundo a Anadep, apenas 51% das comarcas brasileiras contam com a presença de defensoras e defensores públicos.

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A associação defendeu, além do avanço do projeto, a “adoção de medidas estruturantes que assegurem financiamento adequado, estável e permanente para a instituição, possibilitando sua expansão nacional e a prestação de um atendimento digno, eficiente e efetivo à população que mais necessita da proteção do Estado”.