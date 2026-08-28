Associação das Companhias Abertas defende ajuste fiscal no próximo governo
Presidente da entidade afirmou que empresas esperam mais previsibilidade
O presidente da Associação Brasileira das Companhias Abertas (Abrasca), Cátilo Cândido, defendeu que o próximo presidente da República precisa “ajustar o equilíbrio fiscal”.
A declaração foi feita no 27º Encontro de Relações com Investidores, promovido pela Abrasca e pelo Instituto Brasileiro de Relações com Investidores (IBRI).
Cândido tratou a dívida como problema de Estado, não de um governo específico, e associou o custo de capital elevado e a insegurança jurídica à perda de fôlego do mercado.
E anunciou que em dezembro, já com o novo governo eleito, ocorrerá o primeiro Congresso de Companhias Abertas do Brasil, um fórum para discutir justamente um problema que afirmou ser de todos.
Completando 100 dias no cargo, Cândido relatou que o que mais tem ouvido em reuniões com as maiores empresas do país é um pedido de previsibilidade.
Nesse período, ele se reuniu com 37 empresas e colheu reclamações sobre a dificuldade de fazer negócios no Brasil sem regras estáveis e sem horizonte fiscal e jurídico claro.
Cândido ressaltou que a Abrasca é um elo importante com o mercado financeiro. “Pela importância das empresas associadas, quando o mercado cresce, o Brasil que cresce junto”, afirma.