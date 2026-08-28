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Brasil

Associação das Companhias Abertas defende ajuste fiscal no próximo governo

Presidente da entidade afirmou que empresas esperam mais previsibilidade

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 ago 2026, 12h30 | Atualizado em 28 ago 2026, 15h22
Homem de óculos e terno cinza escuro, camisa branca, fala em um púlpito de acrílico com microfone, em um palco escuro. Ele usa um crachá pendurado no pescoço. À esquerda, um banner branco e verde com logotipos de patrocinadores e parceiros de mídia, incluindo Valor, Cheironeto Advogados, Acionista e RI. O púlpito exibe os logotipos abrasca e ibri
O presidente da Abrasca, Cátilo Cândido, no 27º Encontro de RI (Abrasca/Divulgação)
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Associação das Companhias Abertas defende ajuste fiscal no próximo governo Priorizar nos meus resultados Google

O presidente da Associação Brasileira das Companhias Abertas (Abrasca), Cátilo Cândido, defendeu que o próximo presidente da República precisa “ajustar o equilíbrio fiscal”.

A declaração foi feita no 27º Encontro de Relações com Investidores, promovido pela Abrasca e pelo Instituto Brasileiro de Relações com Investidores (IBRI).

Cândido tratou a dívida como problema de Estado, não de um governo específico, e associou o custo de capital elevado e a insegurança jurídica à perda de fôlego do mercado.

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E anunciou que em dezembro, já com o novo governo eleito, ocorrerá o primeiro Congresso de Companhias Abertas do Brasil, um fórum para discutir justamente um problema que afirmou ser de todos.

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Completando 100 dias no cargo, Cândido relatou que o que mais tem ouvido em reuniões com as maiores empresas do país é um pedido de previsibilidade.

Nesse período, ele se reuniu com 37 empresas e colheu reclamações sobre a dificuldade de fazer negócios no Brasil sem regras estáveis e sem horizonte fiscal e jurídico claro.

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Cândido ressaltou que a Abrasca é um elo importante com o mercado financeiro. “Pela importância das empresas associadas, quando o mercado cresce, o Brasil que cresce junto”, afirma.

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