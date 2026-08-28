Associação das Companhias Abertas defende ajuste fiscal no próximo governo

Ler Resumo





Cátilo Cândido, presidente da Abrasca, defende que o próximo presidente precisa ajustar o equilíbrio fiscal do país. Ele vê a dívida como um problema de Estado, não de governo, e associa a falta de previsibilidade e a insegurança jurídica à estagnação do mercado. Uma leitura crucial para entender os desafios econômicos.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

O presidente da Associação Brasileira das Companhias Abertas (Abrasca), Cátilo Cândido, defendeu que o próximo presidente da República precisa “ajustar o equilíbrio fiscal”.

A declaração foi feita no 27º Encontro de Relações com Investidores, promovido pela Abrasca e pelo Instituto Brasileiro de Relações com Investidores (IBRI).

Cândido tratou a dívida como problema de Estado, não de um governo específico, e associou o custo de capital elevado e a insegurança jurídica à perda de fôlego do mercado.

E anunciou que em dezembro, já com o novo governo eleito, ocorrerá o primeiro Congresso de Companhias Abertas do Brasil, um fórum para discutir justamente um problema que afirmou ser de todos.

Continua após a publicidade

Completando 100 dias no cargo, Cândido relatou que o que mais tem ouvido em reuniões com as maiores empresas do país é um pedido de previsibilidade.

Nesse período, ele se reuniu com 37 empresas e colheu reclamações sobre a dificuldade de fazer negócios no Brasil sem regras estáveis e sem horizonte fiscal e jurídico claro.

Continua após a publicidade

Cândido ressaltou que a Abrasca é um elo importante com o mercado financeiro. “Pela importância das empresas associadas, quando o mercado cresce, o Brasil que cresce junto”, afirma.