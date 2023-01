Assista como foi a invasão do Supremo pelos golpistas

A invasão de bolsonaristas golpistas ao Congresso Nacional, ao Palácio do Planalto e ao Supremo Tribunal Federal, além da apreensão e da comoção que despertou no governo Lula, gerou imagens inéditas no país.

Enquanto os ministros, tando do Executivo, quanto do STF, avaliam o que fazer, a depredação segue nos três principais símbolos do poder.

Já se fala em intervenção federal no Distrito Federal, diante da eineficiência dae polícia em controlar os manifestantes.