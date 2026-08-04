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Brasil

Assexual? Candidatura de Luís Fabiano à Câmara dos Deputados surpreende por orientação sexual

Centroavante registrou oficialmente sua candidatura na última quinta, 30

Por Flávio Monteiro 4 ago 2026, 18h36
Luis Fabiano comemora o gol brasileiro durante partida entre Brasil e Costa do Marfim
Luis Fabiano, ex-jogador da Seleção Brasileira (Ian Walton/Getty Images)
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Ex-atacante da Seleção Brasileira, Luís Fabiano oficializou sua candidatura a deputado federal por São Paulo na última quinta-feira, 30. Filiado ao MDB, o antigo jogador já havia declarado anteriormente sua pretensão em concorrer a um cargo na Câmara, mas o registro oficial acabou chamando a atenção do público por um detalhe inusitado: o ‘Fabuloso’ registrou sua orientação sexual como assexual.

O termo se refere a indivíduos que percebem uma ausência total ou parcial de atração sexual por outras pessoas. No entanto, o MDB se manifestou sobre o caso, afirmando que houve um equívoco no momento do registro, e a orientação sexual de Luís Fabiano deverá ser corrigida posteriormente.

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