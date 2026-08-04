Assexual? Candidatura de Luís Fabiano à Câmara dos Deputados surpreende por orientação sexual

Ex-atacante da Seleção Brasileira, Luís Fabiano oficializou sua candidatura a deputado federal por São Paulo na última quinta-feira, 30. Filiado ao MDB, o antigo jogador já havia declarado anteriormente sua pretensão em concorrer a um cargo na Câmara, mas o registro oficial acabou chamando a atenção do público por um detalhe inusitado: o ‘Fabuloso’ registrou sua orientação sexual como assexual.

O termo se refere a indivíduos que percebem uma ausência total ou parcial de atração sexual por outras pessoas. No entanto, o MDB se manifestou sobre o caso, afirmando que houve um equívoco no momento do registro, e a orientação sexual de Luís Fabiano deverá ser corrigida posteriormente.

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