Assessor de Lula que recebeu dinheiro de lobista tinha salário de elite no governo

Chefe de gabinete do presidente Lula, o agora assessor da campanha petista Marco Aurélio Santana Ribeiro, conhecido como Marcola, tornou-se alvo de investigações da Polícia Federal por ter recebido dinheiro da lobista Roberta Luchsinger, investigada por envolvimento nas fraudes do INSS.

O dinheiro pago ao assessor seria, segundo Marcola, fruto de um empréstimo já quitado.

Como chefe de gabinete de Lula, Marcola é um dos servidores do governo federal mais influentes e mais próximos do homem mais poderoso do país. Ter acesso e relacionamento com um auxiliar desse nível é, portanto, o objetivo de dez entre dez lobistas em Brasília. Marcola, um quadro experiente e de confiança de Lula, naturalmente sabia disso quando aceitou dinheiro de Roberta.

Ele foi exonerado do Planalto em 21 de julho, quando, segundo fontes petistas, a notícia da existência da transação financeira chegou até o presidente Lula.

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Dados do governo mostram que Marcola não ganhava mal no Planalto. Ao contrário, em junho, com gratificação natalina e jeton por participação no conselho de uma estatal, Marcola recebeu 47.377 reais de vencimentos já descontados o imposto de renda de 7.493 reais e a previdência de 988 reais.

Além do salário, a folha de pagamento de Marcola em junho tem valores de verbas indenizatórias de 1.192 reais e o jeton de 12.484 reais.

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Num país empobrecido como o Brasil, o salário de Marcola pode ser considerado de elite no governo.

Com um cadastro desses, o então chefe de gabinete conseguiria empréstimo em qualquer banco regular do país. Daí a revolta de aliados de Lula no PT diante da constatação de que ele optou por receber dinheiro de uma lobista.

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Em tempo, a Polícia Federal diz que irá investigar se a versão de Marcola é mesmo verdadeira.