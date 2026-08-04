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Brasil

Assessor de Lula diz que recebeu R$ 249 mil de lobista investigada pela PF

'Sempre pautei minha atuação pública pela ética, compromisso e transparência', diz assessor de campanha de Lula

Por Robson Bonin Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 4 ago 2026, 20h18 | Atualizado em 4 ago 2026, 20h59
A MURALHA - Marco Aurélio Ribeiro: “Meu papel é ser zeloso com as pessoas”
A MURALHA - Marco Aurélio Ribeiro: “Meu papel é ser zeloso com as pessoas” (Renan Fernandes; @WillianSouzaRosa/Facebook)
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Assessor de Lula diz que recebeu R$ 249 mil de lobista investigada pela PF Priorizar nos meus resultados Google

Em uma nova nota divulgada há pouco, o ex-chefe de gabinete de Lula no Planalto Marco Aurélio Santana Ribeiro, o Marcola, confirmou ter recebido 249.000 reais da lobista Roberta Luchsinger.

Segundo ele, o dinheiro foi repassado pela empresária e amiga de Lulinha, alvo de investigações da Polícia Federal por envolvimento no esquema do INSS, a título de empréstimo, devidamente pago.

Marcola afirma que contratou advogado e que tem como provar a transação financeira, classificada por ele de “privada”.

Na nota, Marcola não explica o motivo que o levou a optar por captar dinheiro de uma lobista com interesses no governo e não em um banco regular.

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“Em primeiro lugar, meus sigilos bancário e fiscal estão integralmente à disposição da Justiça. Faço isso para deixar claro e público que jamais houve nada além do empréstimo pessoal que obtive junto a ela, pago com a transferência bancária de R$ 249 mil – uma movimentação de natureza estritamente privada”, diz Marcola.

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Veja a nota do auxiliar de Lula:

“A respeito das matérias que tratam do empréstimo pessoal que contraí com Roberta Luchsinger, esclareço:

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● Em primeiro lugar, meus sigilos bancário e fiscal estão integralmente à disposição da Justiça. Faço isso para deixar claro e público que jamais houve nada além do empréstimo pessoal que obtive junto a ela, pago com a transferência bancária de R$ 249 mil – uma movimentação de natureza estritamente privada.

● Já constituí advogado e o orientei a fazer uso de todos os documentos a fim de esclarecer os fatos.

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● Sempre pautei minha atuação pública pela ética, compromisso e transparência.

● A quem apresenta especulações e ilações, respondo com fatos, documentos e a minha inteira disposição e tranquilidade de colaborar com a Justiça. Marco Aurélio Marcola”.

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