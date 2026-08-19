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Assédio político: TST pune empresas do PR e de MG por coação de funcionários

Sexta Turma da Corte impõe reparações a madeireira e frigoríficos por ameaças e ofertas de churrasco nas eleições de 2022

Por João Nogueira Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 19 ago 2026, 15h30
Prédio do Tribunal Superior do Trabalho (TST), em Brasília
Prédio do Tribunal Superior do Trabalho (TST), em Brasília (TST/Divulgação)
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Assédio político: TST pune empresas do PR e de MG por coação de funcionários Priorizar nos meus resultados Google

O Tribunal Superior do Trabalho (TST) condenou três empresas brasileiras por praticarem assédio eleitoral contra seus empregados nas eleições de 2022. Foram condenadas uma madeireira, de Laranjeiras do Sul (PR), e dois frigoríficos, ambos sediados em Betim (MG).

A decisão considerou que as companhias fizeram coação psicológica — com ameaça de demissão —, além de prometerem recompensas, como churrascos e alimentos, na tentativa de manipular o voto dos funcionários. As investigações apontaram que o ambiente laboral foi transformado em um comitê partidário, o que viola a liberdade individual.

As indenizações fixadas pela Sexta Turma do TST variaram de acordo com a gravidade das condutas. A Fábrica de Troncos Romancini teve multa estipulada em 100.000 reais por danos morais coletivos e 1.000 reais para cada pessoa que possuía relação trabalhista com a empresa em setembro de 2022. Os patrões da madeireira teriam prometido a realização de um churrasco caso o candidato apoiado por eles vencesse o pleito.

Já os frigoríficos mineiros (Frigobet e Frigorífico Serradão) tiveram a sentença de primeiro grau reduzida de 1 milhão de reais por danos morais coletivos para 350 mil reais cada; o colegiado considerou que o montante original era excessivo diante do capital social das empresas. A condenação é embasada em ameaças de dispensa e na promessa de distribuição de peças de pernil, condicionadas ao resultado eleitoral.

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A decisão jurídica reafirma a proteção de trabalhadores contra o uso de poder econômico e busca garantir a preservação da democracia nas relações entre empregadores e empregados.

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