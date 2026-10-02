Assédio eleitoral: MPT registra dez vezes mais denúncias do que em 2022
Órgão funcionará em esquema de plantão no fim de semana para apurar relatos no ambiente de trabalho
Até as 16h desta sexta-feira (2), o Ministério Público do Trabalho recebeu 884 denúncias de assédio eleitoral no país. De acordo com o balanço divulgado nesta tarde, o estado de São Paulo lidera o número de registros, com 129 casos, seguido por Minas Gerais, com 96, e Rio de Janeiro, com 88.
A instituição aponta que os números parciais do primeiro turno já superam em mais de dez vezes o volume acumulado no mesmo período do pleito de 2022, quando foram anotadas 85 reclamações. Para garantir o livre exercício do voto, o MPT permanecerá de plantão no sábado e no domingo, das 8h às 18h. Na capital federal, a Procuradoria-Geral do Trabalho (PGT) e as 24 Procuradorias Regionais do Trabalho (PRTs) de todo o país ficarão abertas para receber e apurar relatos de assédio eleitoral no ambiente profissional.
As denúncias podem ser feitas pelo site oficial do Ministério Público do Trabalho, com garantia de sigilo e anonimato.