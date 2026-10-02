Assédio eleitoral: MPT registra dez vezes mais denúncias do que em 2022

Até as 16h desta sexta-feira (2), o Ministério Público do Trabalho recebeu 884 denúncias de assédio eleitoral no país. De acordo com o balanço divulgado nesta tarde, o estado de São Paulo lidera o número de registros, com 129 casos, seguido por Minas Gerais, com 96, e Rio de Janeiro, com 88.

A instituição aponta que os números parciais do primeiro turno já superam em mais de dez vezes o volume acumulado no mesmo período do pleito de 2022, quando foram anotadas 85 reclamações. Para garantir o livre exercício do voto, o MPT permanecerá de plantão no sábado e no domingo, das 8h às 18h. Na capital federal, a Procuradoria-Geral do Trabalho (PGT) e as 24 Procuradorias Regionais do Trabalho (PRTs) de todo o país ficarão abertas para receber e apurar relatos de assédio eleitoral no ambiente profissional.

As denúncias podem ser feitas pelo site oficial do Ministério Público do Trabalho, com garantia de sigilo e anonimato.