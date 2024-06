Assaltante faz refém em hotel em Ipanema, no Rio

Um homem identificado como Carpegiani Muniz Tavares entrou em um hotel na rua Francisco Otaviano, um dos principais acessos à praia de Ipanema, e manteve uma pessoa como refém na madrugada deste sábado, 22. Policiais da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Vidigal foram acionados por volta das 2h20. Quando os agentes chegaram à hospedagem, avaliada como quatro estrelas, prenderam o assaltante com com um revólver, quatro munições, uma faca, um pino de cocaína, dois telefones celulares e R$ 14.800 roubados do hotel. Não houve feridos. A ocorrência foi encaminhada para a 14ª Delegacia de Polícia, no Leblon, também na zona sul do Rio.