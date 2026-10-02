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Brasil

As últimas pesquisas eleitorais, decisão dos EUA sobre Brasil e mais destaques desta sexta-feira

Campanhas e eleitores repercutem ainda o cancelamento do debate da Globo, que levou Lula e Flávio Bolsonaro ao YouTube

Por Da Redação 2 out 2026, 08h02 | Atualizado em 2 out 2026, 08h03
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva; e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ)
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva; e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) (Fabio Rodrigues-Pozzebom / Agência Brasil | Carlos Moura/Agência Senado)
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A véspera da eleição presidencial será marcada pelas últimas pesquisas Datafolha e Quaest antes da abertura das urnas. O Datafolha ouvirá 4.006 eleitores ao longo deste sábado, 3, em levantamento nacional presencial com margem de erro máxima de 2 pontos percentuais. Além das intenções espontânea e estimulada, o instituto medirá rejeição, firmeza da escolha e cinco possibilidades de segundo turno envolvendo Luiz Inácio Lula da Silva.

A rodada divulgada pelo Datafolha nesta quinta ajuda a estabelecer o ponto de partida. Lula registrou 42% dos votos totais, contra 38% de Flávio Bolsonaro. Considerados apenas os votos válidos, os percentuais ficaram em 45% e 40%, respectivamente. Numa simulação de segundo turno, Lula teve 48% e Flávio, 45%, diferença dentro da margem de erro.

A Quaest também apresentará no sábado sua última fotografia nacional antes do primeiro turno. O instituto ouvirá 3.702 eleitores entre esta sexta e sábado e, além da corrida presidencial, investigará a possibilidade de voto útil, o grau de certeza da escolha, a expectativa dos entrevistados sobre o resultado e o impacto atribuído aos acontecimentos da reta final da campanha. Na pesquisa anterior, Lula tinha 39% e Flávio, 34% no primeiro turno; em eventual confronto direto, ambos marcavam 42%.

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Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

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O que aconteceu após o cancelamento do debate da Globo?

O último debate presidencial previsto antes da eleição, na Rede Globo, acabou cancelado na noite de quinta-feira depois de decisões judiciais que alteraram regras acertadas previamente entre a emissora e as campanhas. Uma determinação do TSE impediu que candidatos presentes fizessem perguntas dirigidas a Lula, que não compareceria. Outra, do ministro Gilmar Mendes, determinou a inclusão de Renan Santos, apesar de seu partido não atingir o critério de representação parlamentar adotado pela Globo. A emissora afirmou que o novo cenário criou insegurança jurídica para a realização do programa.

As reações ao cancelamento do debate expuseram interpretações distintas entre os candidatos. Ronaldo Caiado classificou as decisões judiciais que alteraram o formato do programa como um “atentado à democracia”, Romeu Zema acusou o Judiciário de interferir na disputa e Augusto Cury falou em “frustração” por perder a oportunidade de apresentar suas propostas. Fora do estúdio, Flávio Bolsonaro transformou a ausência do debate em uma transmissão com aliados, na qual criticou o STF e o TSE e atribuiu o cancelamento à atuação do Judiciário. Lula, por sua vez, defendeu no Flow Podcast que o formato originalmente previsto seria pouco útil ao eleitor e afirmou preferir confrontos em que todos respondam às mesmas perguntas, especialmente no segundo turno.

Às 22h40, a entrevista do presidente reunia cerca de 1,64 milhão de espectadores simultâneos no canal do Flow no YouTube; outros 153,7 mil acompanhavam pelo canal de Lula. No mesmo instante, a live de Flávio registrava aproximadamente 534,6 mil espectadores. Os números representam um recorte daquele horário, e não a audiência média das transmissões.

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Por que os Estados Unidos suspenderam atendimentos no Brasil?

A embaixada dos Estados Unidos em Brasília e representações consulares americanas suspenderam o atendimento presencial nesta sexta-feira por razões de segurança. A orientação alcança unidades em Brasília, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro e São Paulo, e os funcionários foram instruídos a trabalhar de casa. O governo americano não detalhou qual situação levou à medida.

A classificação geral de risco do Brasil pelo Departamento de Estado não foi modificada e permanece no nível 2 de uma escala de quatro. Cidadãos americanos que necessitem de auxílio durante a suspensão foram orientados a procurar os serviços de plantão sem comparecer pessoalmente às instalações diplomáticas.

Como fica o tempo em São Paulo nesta sexta-feira?

A sexta-feira terá características de inverno na capital paulista, com céu encoberto, chuva e máxima prevista de apenas 18°C. As precipitações podem começar ainda de madrugada e continuar durante a manhã e a tarde. À noite, a tendência é de perda de intensidade, embora ainda possa haver garoa, com mínima em torno de 15°C.

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As instabilidades também persistem no centro-norte, litoral, leste e Vale do Paraíba. A frente fria avança sobre o restante do Sudeste e aumenta a atenção para volumes elevados entre o norte do Rio de Janeiro, o sul do Espírito Santo e o Vale do Rio Doce.

VEJA+IA: Este conteúdo de pesquisa foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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