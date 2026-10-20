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Brasil

As últimas pesquisas eleitorais antes do segundo turno da eleição presidencial

Previsão é de que institutos divulguem resultados de levantamentos até a véspera do pleito

Por Heitor Mazzoco Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 out 2026, 08h00 | Atualizado em 20 out 2026, 11h21
O prédio do Tribunal Superior Eleitoral, em Brasília.
O prédio do Tribunal Superior Eleitoral, em Brasília. (Divulgação/TSE)
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Na semana que antecede o segundo turno da eleição presidencial, os institutos de pesquisa tiveram até o fim desta segunda-feira, 19, para registrar pesquisas eleitorais, conforme a legislação brasileira. De acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ao menos 50 levantamentos estão previstos para divulgação até o próximo sábado, 24, véspera do pleito em que o eleitorado escolherá entre Flávio Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para o cargo de presidente da República. Do total de levantamentos previstos para esta semana, 28 têm abrangência nacional. As outras 22 pesquisas são referentes ao segundo turno estaduais do Acre, Amazonas, Espírito Santo, Rio Grande do Norte, Tocantins e no Distrito Federal.

“Em 2026, o TSE implementou melhorias no PesqEle (sistema para conferir o registro das pesquisas) para ampliar o detalhamento metodológico e a transparência dos levantamentos eleitorais. As mudanças foram baseadas em parecer técnico elaborado por um grupo de trabalho após reunião entre o presidente do TSE, Kassio Nunes Marques, e representantes de empresas do setor. A atualização não cria novas obrigações, mas aprimora a forma de apresentação das informações já exigidas pela Resolução-TSE nº 23.600/2019. O objetivo é facilitar a compreensão dos métodos utilizados e ampliar a confiança nos dados divulgados”, informou a Corte nesta segunda. 

Datas de divulgação

Segundo os dados, os levantamentos registrados no domingo, 18, das empresas AtlasIntel, Datavero, Datafolha, Nexus, Quaest, França e CNT/MDA serão divulgados no sábado, 24. Ainda na véspera da eleição, o eleitorado poderá conferir os dados das pesquisas Futura Inteligência, Palver, Instituto Phoenix & Associados, Veritá e Colectta. 

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Antes, há divulgação de pesquisas que foram registradas anteriormente. Nesta terça-feira, 20, são esperadas levantamentos da Vetor, França, Veritá, Alfa Inteligência e Real Time Big Data. Na quarta-feira, 21, sairão os resultados dos institutos Quaest, Ideia, Futura Inteligência, Gerp e Palver. Na quinta-feira, 22, serão publicadas pesquisas Datafolha, PoderData/Aya e Indexa. Na sexta-feira, 23, cinco institutos deverão apresentar os dados: Ipespe, Vox, Real Time Big Data, Alfa Inteligência e Veritá.

“Ao divulgar os resultados de uma pesquisa eleitoral, é obrigatório informar o período de realização da coleta de dados; a margem de erro; o nível de confiança; o número de entrevistas; o nome da entidade ou da empresa que a realizou e, se for o caso, de quem a contratou; o número de registro”, informou o TSE. “O registro da pesquisa não implica a obrigatoriedade da divulgação dos resultados. A Justiça Eleitoral também não realiza qualquer controle prévio sobre os dados nem é responsável pela divulgação.” 

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