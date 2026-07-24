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Brasil

As tensões que antecedem a convenção de Flávio Bolsonaro em São Paulo

Evento marcado para este sábado é visto com apreensão por aliados do pré-candidato, que ainda não conseguiu fechar alianças significativas

Por Robson Bonin Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 jul 2026, 16h30 | Atualizado em 24 jul 2026, 16h39
IMPASSE - Tarcísio e Flávio: direita se divide sobre quem irá enfrentar Lula
IMPASSE - Tarcísio e Flávio: direita se divide sobre quem irá enfrentar Lula  (@FlavioBolsonaro/X)
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As tensões que antecedem a convenção de Flávio Bolsonaro em São Paulo Priorizar nos meus resultados Google

A relação entre Flávio Bolsonaro e Tarcísio de Freitas passa por um de seus piores momentos. Segundo um interlocutor de ambos, o ressentimento está próximo de virar um fato público.

É que o filho de Jair Bolsonaro avalia, segundo esse interlocutor, que o governador de São Paulo poderia se envolver mais na campanha e demonstrar mais apoio ao projeto idealizado pelo ex-presidente.

Para Flávio, além de não se empenhar na pré-campanha, Tarcísio tem piscado para adversários, como Ronaldo Caiado, e dado declarações que não ajudam o Zero Um nessa pré-campanha.

Como tudo no bolsonarismo, porém, é possível que a convenção partidária deste fim de semana sirva para aplacar algumas crises ou, pelo menos, oferecer imagens que tornem o ambiente menos tenso.

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