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Brasil

As soluções apresentadas por Flávio Bolsonaro para cortar custos da máquina pública

Candidato a presidente do PL diz ser 'fake news' publicações sobre possíveis cortes em benefícios sociais

Por Heitor Mazzoco Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 out 2026, 21h47
Um homem e uma mulher sentados em uma mesa triangular em um estúdio azul com a palavra ELEIÇÕES e o logo da Globo ao fundo. O homem, à esquerda, veste terno azul-marinho e camisa branca, sorrindo. A mulher, à direita, usa blazer cinza claro e óculos, com expressão séria. Ambos têm copos dágua na mesa. O chão é de vidro com iluminação azul
Flávio Bolsonaro e a jornalista Renata Lo Prete pouco antes do início da entrevista (Manoella Mello/TV Globo)
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Em sabatina na TV Globo nesta sexta-feira, 16, o candidato a presidente da República Flávio Bolsonaro (PL) classificou como “fake news” as publicações que apontam que ele cortará benefícios sociais e não concederá mais reajustes aos aposentados para reduzir despesas do governo federal. “Têm receitas novas e despesas a serem cortadas”, afirmou.

“Vocês sabem que o atual governo (Lula) tem 39 ministérios. Vamos cortar pelo menos 10. Não gera economia na proporção de 200 bilhões de reais por ano. Agora, má gestão de estatais, quando era o presidente (Jair) Bolsonaro deram 18 bilhões de reais de lucro. Só com Lula deu prejuízo em 36 bilhões”, disse o senador carioca. Ele também afirmou que tentará combater a corrupção em estatais para diminuir os custos da máquina pública.

Outra posição do candidato é de que tem muitos imóveis estão abandonados e serão alvo da União. “O Brasil tem mais de 30 mil imóveis abandonados, vamos colocar em um fundo de gestão, ser securitizado, e avaliação desses imóveis beira 1,7 trilhão de reais. Já conseguimos aí, ao menos 200 bilhões de receita nova”, disse.  O senador também afirmou que a dívida à União, em torno de 3 trilhões de reais, deverá ser revista para entrar nos cofres públicos.

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